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Жуткие факты из истории, о которых не напишут в учебниках
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Жуткие факты из истории, о которых не напишут в учебниках 

Anews 56 минут назад
Фото: Anews
Практически все мы в школе учили историю, и большинство знаний построены именно на этом, а также на исторических передачах или лично найденных на просторах Сети фактах. Однако о некоторых вещах, имевших место в истории, обычно не рассказывают в учебниках, поскольку речь идет не о самых приятных ее страницах. Голодомор В 1932-1933 годах, во время пребывания у власти Иосифа Сталина, преимущественно в Украине имел место масштабный голодомор, который унес миллионы жизней. Само это событие потрясает, однако факт заключается в том, что иногда родители ели собственных детей, чтобы выжить. Каннибализм, в том числе среди членов семьи, в этот период стал распространенным явлением. Нанкинская резня Эпизод времен Второй мировой войны, о котором современная Япония не хочет вспоминать. Тогда, в 1937, солдаты императорской армии вторглись в китайскую столицу Нанкин, совершив многочисленные убийства и изнасилования. Продолжалось это в течение почти шести недель, а жертвами военных стали до 500 тысяч человек. Ацтеки У ацтеков случались церемонии массовых жертвоприношений рабов, и в исторических архивах имеются упоминания об одном из наиболее массовых таких актов, когда жертвами выступили сразу несколько тысяч граждан. Притом сердца им вырывали еще когда они находились в сознании. Именно из-за жестокости ацтеков против них восстали в том числе и коренные племена. Великая осада Мальты Инцидент имел место в 1565 году, и о нем сохранились некоторые упоминания. В частности, есть свидетельства, что стоявший во главе турецкой армии Мустафа-паша распорядился обезглавить тела обнаруженных на поле боя тела рыцарей противника, прибить их к кресту и пустить в таком виде по заливу, что должно было стать насмешкой над христианскими врагами. Увидев это, магистр Ла Валетт приказал лишить головы всех турецких пленных, а затем зарядить их в пушки и выстрелить непосредственно в сторону турков. Розмари Кеннеди Старшая сестра Джона Кеннеди была настоящей красавицей, однако также имела склонность к перепадам настроения, что беспокоило ее родителей. Как раз в тот период начали делать первые лоботомии, и врачи предложили таким образом решить проблему. Девушке на тот момент было 23 года, однако после неудачной операции, одобренной отцом, ее развитие соответствовало уровню двухлетнего ребенка. Геноцид в Руанде Жуткое событие 1994 года, растянувшееся на четыре месяца и лишившее жизни от 500 тысяч до 1 млн граждан. Тогда по распоряжению местных хуту происходили массовые убийства руандийских тутси, притом основным орудием геноцида стали мачете. Торговля женами В период промышленной революции, наблюдавшейся в XVIII-XIX веках, на территории Англии привычным явлением стала торговля женами. Это делалось для того, чтобы избежать затратной и сложной процедуры развода. Иногда дам покупали те, кому они приглянулись, иногда — богачи. Периодически даже устраивали аукционы, где женщину получал тот, кто заплатит больше.
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