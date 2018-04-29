Мотосезон в Невинномысске открыли участники байк-шоу

Мотосезон в Невинномысске открыли громким фестивалем, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

В промышленную столицу Ставрополья прибыли 400 байкеров со всего юга России . Колонна мотоциклистов из клубов «Стальное колесо RC», «Братство вольных», «Эскадрон», «Блэк Смит» пронеслась по главной городской улице.

На площади перед домом культуры Химиков провели показательные выступления каскадёры и стандрайдеры, а также велосипедисты и скейтбордисты.

Мотофестиваль продлится до 20:00 и завершится концертом группы «Калевала».