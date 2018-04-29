Ещё
Мотосезон в Невинномысске открыли участники байк-шоу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мотосезон в Невинномысске открыли участники байк-шоу 

АиФ Ставрополье 58 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мотосезон в Невинномысске открыли громким фестивалем, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
В промышленную столицу Ставрополья прибыли 400 байкеров со всего юга России. Колонна мотоциклистов из клубов «Стальное колесо RC», «Братство вольных», «Эскадрон», «Блэк Смит» пронеслась по главной городской улице.
На площади перед домом культуры Химиков провели показательные выступления каскадёры и стандрайдеры, а также велосипедисты и скейтбордисты.
Мотофестиваль продлится до 20:00 и завершится концертом группы «Калевала».
АиФ Ставрополье: последние новости
Затопит ли река Баксан шахту нейтринной обсерватории в Эльбрусском районе? Кто боится ветряков? Объекты «другой» энергетики не опаснее традиционных Директора ессентукского санатория наказали за продажу минеральной воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас131
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно354
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок97
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера298
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына83
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение