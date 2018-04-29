Мотосезон в Невинномысске открыли участники байк-шоу 

Мотосезон в Невинномысске открыли громким фестивалем, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
В промышленную столицу Ставрополья прибыли 400 байкеров со всего юга России. Колонна мотоциклистов из клубов «Стальное колесо RC», «Братство вольных», «Эскадрон», «Блэк Смит» пронеслась по главной городской улице.
На площади перед домом культуры Химиков провели показательные выступления каскадёры и стандрайдеры, а также велосипедисты и скейтбордисты.
Мотофестиваль продлится до 20:00 и завершится концертом группы «Калевала».