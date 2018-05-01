Правительство Израиля разрешило Нетаньяху объявлять войну без консультаций 

Израильские парламентарии наделили премьера и главу Минобороны правом в экстренных случаях принимать решение об объявлении войны. Ранее для этого требовалось согласие всего правительства.
"В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принять решение об объявлении войны", — сказано в сообщении парламента.
Депутаты приняли соответствующую поправку к конституционному закону «О правительстве». За нее проголосовали 62 из 120 членов Кнессета, против высказался 41, передает РИА Новости.