Ещё
Более 100 тысяч краснодарцев вышли 28 апреля на общегородской субботник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 100 тысяч краснодарцев вышли 28 апреля на общегородской субботник 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Более 100 тысяч краснодарцев вышли на общегородской субботник 28 апреля для подготовки к предстоящему летнему сезону, сообщает пресс-служба Краснодарского края.
В нем приняли сотрудники администрации города, внутригородских и сельских округов, подведомственных и подрядных организаций, работники жилищно-коммунального комплекса, коллективы учреждений социальной сферы, предприятий краевого центра, жители.
Горожане в разных микрорайонах и пригородных населенных пунктах убирали поросли, мусор, стихийные свалки, красили заборные ограждения, занимались благоустройством и очисткой придомовых и внутриквартальных территорий, площадей, зеленых зон, берега реки Кубань, придорожных полос, а также обрезкой и побелкой деревьев, высадкой зеленых насаждений.
Напомним, с 1 марта по 28 апреля в Краснодаре высадили почти 9 тысяч деревьев, 7 тысяч кустарников, ликвидировали 486 стихийных свалок, вывезли почти 6 тысяч кубических метров мусора, отремонтировали свыше 260 детских игровых и спортивных площадок.
АиФ — Юг: последние новости
Пшеница из Краснодарского края заинтересовала Саудовскую Аравию Где в Краснодаре устроить пикник на майские праздники? «Устали от виртуального». Эксперты о современном смысле майских праздников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас131
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно354
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок97
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера298
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына83
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение