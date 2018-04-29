Более 100 тысяч краснодарцев вышли 28 апреля на общегородской субботник

Более 100 тысяч краснодарцев вышли на общегородской субботник 28 апреля для подготовки к предстоящему летнему сезону, сообщает пресс-служба Краснодарского края

В нем приняли сотрудники администрации города, внутригородских и сельских округов, подведомственных и подрядных организаций, работники жилищно-коммунального комплекса, коллективы учреждений социальной сферы, предприятий краевого центра, жители.

Горожане в разных микрорайонах и пригородных населенных пунктах убирали поросли, мусор, стихийные свалки, красили заборные ограждения, занимались благоустройством и очисткой придомовых и внутриквартальных территорий, площадей, зеленых зон, берега реки Кубань, придорожных полос, а также обрезкой и побелкой деревьев, высадкой зеленых насаждений.