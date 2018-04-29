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100 школьников Санкт-Петербурга посвящены в юнармейцы на борту крейсера «Аврора»
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100 школьников Санкт-Петербурга посвящены в юнармейцы на борту крейсера «Аврора» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью.
В филиале Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы. Клятву верности юнармейца принесли 100 детей — учащихся школ Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
В церемонии приняли участие руководство и сотрудники Центрального военно-морского музея, представители администрации Фрунзенского района, ветеранских организаций города и регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.
Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано Верховным Главнокомандующим — Президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.
Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в Юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
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