100 школьников Санкт-Петербурга посвящены в юнармейцы на борту крейсера «Аврора»

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью.

В филиале Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора» прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы. Клятву верности юнармейца принесли 100 детей — учащихся школ Фрунзенского района Санкт-Петербурга

В церемонии приняли участие руководство и сотрудники Центрального военно-морского музея, представители администрации Фрунзенского района, ветеранских организаций города и регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано Верховным Главнокомандующим — Президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.