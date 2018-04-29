Ростовский енот-медбрат Еша прославился на весь мир

Пушистый мастер обнимашек, психотерапевт для пациентов и друг для посетителей ростовской ветеринарной клиники. Все это енот Еша. Еша любит обниматься и успокаивать нервничающих зверей. Ведь все боятся похода к врачу, и люди, и животные. Енота даже официально приняли в штат сотрудников клиники. А теперь он обрел не только местную, но и всероссийскую славу. Телеканал RT выпустил большой репортаж о чудесном медбрате, и поклонников у Еши значительно прибавилось. Неудивительно, ведь еноты такие симпатяги.

У Еши есть два любимы дела, полоскать все в огромном тазу и обниматься. Особенно он любит собак, нервные и испуганные псы буквально боготворят Ешу. С удовольствием играют с ним и успокаиваются на глазах. Есть у него и любимцы среди людей. Например, от одной из сотрудниц в считанные минуты научился двум трюкам: крутится по команде волчком и «делать мишку» — таким манером выпрашивать еду. Впрочем, особо Ешей не покомандуешь — енот животное своенравное, непоседливое и крайне независимое.