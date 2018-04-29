КУМИ Пскова взыскал с «Северо-Западного центра социологии и маркетинга» 189 тысяч рублей 

Псковская губерния: последние новости

Подрядчик пока не предоставил документацию на инженерные сети Псковского перинатального центра

Администрация Пскова попросила у Минкульта 240 млн рублей на реставрацию музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского- Корсакова»