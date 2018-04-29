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КУМИ Пскова взыскал с «Северо-Западного центра социологии и маркетинга» 189 тысяч рублей
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КУМИ Пскова взыскал с «Северо-Западного центра социологии и маркетинга» 189 тысяч рублей 

Псковская губерния 1 час назад
Арбитражный суд Псковской области удовлетворил иск КУМИ администрации Пскова с учреждения «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» о взыскании необоснованного обогащения за период с 1 июля по 23 ноября 2017 года. Иск был подан 2 марта и рассмотрен окончательно 28 апреля. Дело касалось рынка рекламных конструкций и ряда нарушений, после которого начальник КУМИ Пскова Лариса Захарова подала в отставку (подробно — в телеграме ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Рассмотрев иск, суд постановил взыскать с МП Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» в пользу комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова 188 тыс. 999 руб. 99 коп. неосновательного обогащения. Решение подлежит немедленному исполнению. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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