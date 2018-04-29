Ещё
Instagram-репортаж: во Владивостоке прошёл чемпионат по автозвуку dB Drag Racing IX
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Instagram-репортаж: во Владивостоке прошёл чемпионат по автозвуку dB Drag Racing IX 

Prim.News 1 час назад
Количество сабвуферов не было ограничено.
Этап международных соревнований по автозвуку dB Drag Racing IX прошел на центральной площади Владивостоке 29 апреля.
Владельцы машин выставили своих «железных коней» напоказ, они готовы были подробнее рассказать о них всем желающим более подробнее. При этом многие из участников отчетных соревнований ранее уже выигрывали награды, но были и новички.
Традиционно рядом с красивыми автомобилями блистали и красивые девушки, что только поднимало настроение гостям автопраздника.
Подробнее о правилах проведения соревнований по неограниченному звуковому давлению dB Drag можно узнать здесь. Они допускают участие автомобилей с неограниченным количеством сабвуферов, с модификациями кузова и без них. Максимальная мощность аудиосистем — от 500 Вт.
Публикация от авто мото Владивосток (@avto_moto_25)
29 Апр 2018 в 7:00 PDT  Публикация от авто мото Владивосток (@avto_moto_25)
29 Апр 2018 в 6:57 PDT  Публикация от Nikolay (@zakamskiy)
29 Апр 2018 в 6:35 PDT  Публикация от Karen Agasyan (@karen_agasyan)
29 Апр 2018 в 6:22 PDT  Публикация от Константин Сливков (@s. l. i. v. a.1996)
29 Апр 2018 в 6:12 PDT  Публикация от Asadov (@sobirasadov2)
29 Апр 2018 в 5:55 PDT  Ну вот и состоялся мой дебют в автозвуке? Шел учавствовать чисто по фану, а в итоге заехал на тумбочку? 3 место для первого раза неплохо, я считаю? Спасибо всем тем, кто поддерживал и не давал мне скучать в этот холодный весенний день? #dbdra #zvukdv #thirdplace #liveloud #loundsound #kicx #gz #alphard #machete #morel
Публикация от Leva (@levaczar)
29 Апр 2018 в 3:17 PDT  Публикация от авто мото Владивосток (@avto_moto_25)
29 Апр 2018 в 3:11 PDT  Соревнование по Неограниченному звуковому давлению;) 2 место?
Публикация от Илья (@ilya_degtiarev)
29 Апр 2018 в 2:59 PDT  Публикация от авто мото Владивосток (@avto_moto_25)
29 Апр 2018 в 1:07 PDT  Публикация от TurboATM (@turbo_atm_25_rus)
28 Апр 2018 в 7:44 PDT  Публикация от Корнейчук Кирилл (@kik. z_pro27)
28 Апр 2018 в 3:45 PDT
Prim.News: последние новости
«Владивосток! Счастье!»: поэтесса Ах Астахова выступила в краевом центре Приморья Территорию у бывшего Пушкинского сквера приняли в муниципальную собственность Владивостока Владельцев и арендаторов земельных участков у побережья Амурского залива призвали убрать их от разлившегося мазута
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас131
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно354
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок97
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера298
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына83
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение