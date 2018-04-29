Instagram-репортаж: во Владивостоке прошёл чемпионат по автозвуку dB Drag Racing IX

Количество сабвуферов не было ограничено.

Этап международных соревнований по автозвуку dB Drag Racing IX прошел на центральной площади Владивостоке 29 апреля.

Владельцы машин выставили своих «железных коней» напоказ, они готовы были подробнее рассказать о них всем желающим более подробнее. При этом многие из участников отчетных соревнований ранее уже выигрывали награды, но были и новички.

Традиционно рядом с красивыми автомобилями блистали и красивые девушки, что только поднимало настроение гостям автопраздника.

Подробнее о правилах проведения соревнований по неограниченному звуковому давлению dB Drag можно узнать здесь. Они допускают участие автомобилей с неограниченным количеством сабвуферов, с модификациями кузова и без них. Максимальная мощность аудиосистем — от 500 Вт.

Публикация от авто мото Владивосток (@avto_moto_25)

29 Апр 2018 в 7:00 PDT Публикация от авто мото Владивосток (@avto_moto_25)

29 Апр 2018 в 6:57 PDT Публикация от Nikolay (@zakamskiy)

29 Апр 2018 в 6:35 PDT Публикация от Karen Agasyan (@karen_agasyan)

29 Апр 2018 в 6:22 PDT Публикация от Константин Сливков (@s. l. i. v. a.1996)

29 Апр 2018 в 6:12 PDT Публикация от Asadov (@sobirasadov2)

29 Апр 2018 в 5:55 PDT Ну вот и состоялся мой дебют в автозвуке? Шел учавствовать чисто по фану, а в итоге заехал на тумбочку? 3 место для первого раза неплохо, я считаю? Спасибо всем тем, кто поддерживал и не давал мне скучать в этот холодный весенний день? #dbdra #zvukdv #thirdplace #liveloud #loundsound #kicx #gz #alphard #machete #morel

Публикация от Leva (@levaczar)

29 Апр 2018 в 3:17 PDT Публикация от авто мото Владивосток (@avto_moto_25)

29 Апр 2018 в 3:11 PDT Соревнование по Неограниченному звуковому давлению;) 2 место?

Публикация от Илья (@ilya_degtiarev)

29 Апр 2018 в 2:59 PDT Публикация от авто мото Владивосток (@avto_moto_25)

29 Апр 2018 в 1:07 PDT Публикация от TurboATM (@turbo_atm_25_rus)

28 Апр 2018 в 7:44 PDT Публикация от Корнейчук Кирилл (@kik. z_pro27)

28 Апр 2018 в 3:45 PDT