Почему советская власть уничтожила терское казачество

В 1920 году большевики приняли решение о выселении терских казачьих станиц, прилегавших к городу Грозному , и передаче их горцам. Часть терцев ушли в эмиграцию, оставшиеся были раскулачены и подверглись массовому уничтожению.

Терские казаки

«Казаки донские, терские, яицкие бьются огненным боем; а запорожские черкасы — и огненным, и лучным»/ Впервые на Тереке казаки появились около XVI века. Люди, называвшие себя гребенцами, были то ли из Донского казачества, то ли из казачества Рязанской украйны.

Казаки-гребенцы помогали царям строить крепость Терку, разведывали и охраняли земли на Кавказе. Теркские казаки считали себя свободными людьми, но многие из них шли на службу России , чтобы охранять границы от татарских и горских набегов.

В 1577 году Терское или Гребенское казачье войско было уже официальным вооруженным формированием. В ряды терских казаков вливались казаки-переселенцы с Дона и Хопра, православные осетины, черкесы, бежавшие от персов грузины и армяне.

В XVII-XVIII веках терские казаки воевали с кубанским Султаном Каибом, с чеченцами и кумыками, которые нападали на их станицы и «отгоняли скот и полонили людей».

Казаки, свободные люди, не всегда подчинялись царским приказам — и часто укрывали у себя беглецов, вызывая недовольство властей. Несмотря на это, в 1721 году Гребенское войско включают в состав вооруженных сил, строятся новая крепость, а затем закладывается город Кизляр , в котором терские казаки стали проживать и служить вместе с северокавказцами, лояльными Российской Империи.

Казаки полиглоты

В 1832 году Терско-семейные и Гребенские казачьи полки объединили с прочими, что располагались на реке Терек и на Моздокской линии, и они образовали Кавказское линейное казачье войско.

Особенности быта терцев, окруженных кавказскими горцами, черпают корни именно в активном этнокультурном смешении — к примеру, как писал Лев Толстой , терские казаки хвастали знанием других языков: «Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски» (под татарским здесь имеется в виду один из языков Кавказа — кумыкский или карачаево-балкарский).

В 1860 году была образована Терская область, единица Российской империи со столицей во Владикавказе , просуществовавшая 60 лет. Перед Первой мировой терских казаков было 260 тысяч.

В 1917 году в Дагестане и в некоторых округах Терской области была объявлена Горская республика. Терские казаки заключили союз с горцами и создали объединенное правительство. Однако пока казаки были на фронте, на их станицы нападали солдаты Кавказской армии, агитируемые большевиками, и горцы. Началась гражданская война, и в 1918 году была образована Терская советская республика.

Казачий съезд в это время постановил, что разрывает все отношения с большевиками. Красная армия громила станицы восстававших терцев и поголовно выселяла их с обжитых земель.

Затем горцы нападали на выживших и грабили их. Советский декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» особенно остро ударил по казачеству. Самоуправление терских казаков было уничтожено, горцам Северного Кавказа вернули земли за счет казацких владений, что означало полное выселение многочисленных станиц и отсутствие каких бы то ни было перспектив у казачества.

Трагедия 1921 года

В начале 1921 года лидеры чеченцев и ингушей потребовали выселения казаков с территории Горской республики. В итоге 27 марта 1921 года 70 тысяч терских казаков были в течение одних суток депортированы.

35 тысяч из них были уничтожены по дороге на железнодорожную станцию красными ингушами и чеченцами, а станицы сжигались. По воспоминаниям очевидцев, казаков разделили на группы:

«Нашу станицу разделили на три категории. «Белые» — мужской пол был расстрелян, а женщины и дети рассеяны, где и как могли спасаться. Вторая категория — «красные» — были выселены, но не тронуты. И третья — «коммунисты» . «Коммунисты» имели право забрать все движимое имущество. Дворы всей станицы поступили чеченцам и ингушам, которые и задрались за наше добро между собою»

Даже Сталин, инициировавший репрессии против казаков, признал произошедшее промахом политики красного террора: «Горцы поняли так, что теперь можно терских казаков безнаказанно обижать, можно их грабить, отнимать скот, бесчестить жен»

По словам Оржоникидзе, выселение казачьих станиц было мерой пресечения голода: «После изгнания белогвардейцев сразу же было намечено выселить 18 казачьих станиц (60 тысяч человек), земли которых клином врезались в горские угодья. Предполагалось таким образом ликвидировать земельный голод горской бедноты и чересполосицу».

Несмотря на то, что выселение станиц было признано ошибочной мерой, на территории казаков уже было переселено двадцать тысяч чеченцев.

В 1921 году в Горской республике было принято специальное постановление «О введении шариатского судопроизводства в Горской АССР», просуществовавшее до 1927 года. Просьбы казаков о возвращении на родину игнорировались. Дав свободы горцам, Сталин заявил:

«Давая вам автономию, Россия тем самым возвращает вам те вольности, которые украли у вас кровопийцы цари и угнетатели царские генералы. Это значит, что ваша внутренняя жизнь должна быть построена на основе вашего быта, нравов и обычаев, конечно, в рамках общей Конституции России»

Терское сопротивление и эмиграция

Терские казаки писали коллективные письма, где говорили о том, что «русское население обезоружено и к физическому отпору и самосохранению бессильно. Аулы, наоборот, переполнены оружием, каждый житель, даже подростки 12-13 лет вооружены с ног до головы, имея и револьверы, и винтовки». Однако репрессии продолжались.

Казаческой реакцией на них стала организация бандотрядов, которые в совокупности насчитывали в себе 1300 человек. Эти отряды совершили налеты на близлежащие станицы, и помимо казаков к ним примыкали кабардинцы, осетины и ставропольские крестьяне.

После того, как терские казаки встретили отпор от самообороны, они распались — многие добровольно сдавались в плен.

Эмигрировавшие терские казаки в основном обосновались на территориях Болгарии , где они работали строителями и в сельском хозяйстве. Остальная казачья эмиграция раздробилась на мелкие группы, разбросанные по Балканам, а затем двинулась в другие страны — в Югославию, Чехословакию, США . Во Франции в Лионе был организован Терский казачий хор, в США — Нью-Йоркская станица и Общество помощи детям русской эмиграции. Терский генерал руководил Союзом русских военных инвалидов в Югославии, Терское войско имело свою сельскохозяйственную ферму во Франции (впрочем, оно было недовольно урожайностью пшеницы и вспоминало родные степи).