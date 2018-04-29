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Конкурсное производство в отношении ПАТП-1 продлено до ноября
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Конкурсное производство в отношении ПАТП-1 продлено до ноября 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области 26 апреля удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего муниципального унитарного Пассажирского автотранспортного предприятия №1 о продлении срока конкурсного производства до 8 ноября 2018 года.
Следующее заседание пройдет 1 ноября. На нем конкурсный управляющий представит суду и основным участникам дела о банкротстве ПАТП-1 отчет о результатах работы. Будет подготовлен реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований.
Напомним, ПАТП-1 ушло в банкротство в декабре 2017 года, когда долги превысили 60 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Сергей Саврасов. Сотрудников предприятия уволили. Задолженность по зарплате и пособиям они выбивали несколько месяцев. Город и область не хотят терять базу ПАТП-1, но так и не придумали, как вывести его из банкротства. Высказываются разные идеи, включая погашение обязательств за счет региональной казны и создания ГУПа по обслуживанию и ремонту школьных автобусов.
Сообщение Конкурсное производство в отношении ПАТП-1 продлено до ноября появились сначала на РИА 57.
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