Конкурсное производство в отношении ПАТП-1 продлено до ноября

Арбитражный суд Орловской области 26 апреля удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего муниципального унитарного Пассажирского автотранспортного предприятия №1 о продлении срока конкурсного производства до 8 ноября 2018 года.

Следующее заседание пройдет 1 ноября. На нем конкурсный управляющий представит суду и основным участникам дела о банкротстве ПАТП-1 отчет о результатах работы. Будет подготовлен реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований.

Напомним, ПАТП-1 ушло в банкротство в декабре 2017 года, когда долги превысили 60 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Сергей Саврасов. Сотрудников предприятия уволили. Задолженность по зарплате и пособиям они выбивали несколько месяцев. Город и область не хотят терять базу ПАТП-1, но так и не придумали, как вывести его из банкротства. Высказываются разные идеи, включая погашение обязательств за счет региональной казны и создания ГУПа по обслуживанию и ремонту школьных автобусов.