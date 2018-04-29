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В Омске зоозащитники провели пикет
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В Омске зоозащитники провели пикет 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 29 апреля, в Омске прошёл пикет в защиту животных. Омичей активно призывали принять участие в мероприятии во всех группах зоозащитников и волонтёров, а также на страничках приютов и фондов. Горожане вышли на пикет с лозунгами «Живодёр должен сидеть в тюрьме» и «Все на борьбу с живодёрами».
Цель акции — скорейшее принятие закона «Об ответственном обращении с животными». Волонтёры собрали подписи, которые намерены отправить в Госдуму. Также омичи считают, что надо запретить стихийную торговлю животными в переходах и на «хитром» рынке, а организациям, занимающимся отловом безнадзорных животных, следует строго соблюдать закон.
Во время пикета работали площадки с волонтёрами-консультантами по защите животных, по стерилизации и оказанию помощи омским группам зоозащитников.
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