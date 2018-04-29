В Омске зоозащитники провели пикет

Сегодня, 29 апреля, в Омске прошёл пикет в защиту животных. Омичей активно призывали принять участие в мероприятии во всех группах зоозащитников и волонтёров, а также на страничках приютов и фондов. Горожане вышли на пикет с лозунгами «Живодёр должен сидеть в тюрьме» и «Все на борьбу с живодёрами».

Цель акции — скорейшее принятие закона «Об ответственном обращении с животными». Волонтёры собрали подписи, которые намерены отправить в Госдуму . Также омичи считают, что надо запретить стихийную торговлю животными в переходах и на «хитром» рынке, а организациям, занимающимся отловом безнадзорных животных, следует строго соблюдать закон.

Во время пикета работали площадки с волонтёрами-консультантами по защите животных, по стерилизации и оказанию помощи омским группам зоозащитников.