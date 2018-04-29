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Центр Владимира закроют на 2,5 часа
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Центр Владимира закроют на 2,5 часа 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса navigator-kirov.ru  На время проведения праздничного первомайского шествия во Владимире перекроют дорогу. Автомобилистов просят искать пути объезда центра города.
Движение ограничат для всех видов транспорта с 09:30 до 12:00 первого мая. Затронут ограничения улицы: Дворянская, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.
Транспортные потоки направят в объезд центра по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.
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