Центр Владимира закроют на 2,5 часа

Фото с ресурса navigator-kirov.ru На время проведения праздничного первомайского шествия во Владимире перекроют дорогу. Автомобилистов просят искать пути объезда центра города.

Движение ограничат для всех видов транспорта с 09:30 до 12:00 первого мая. Затронут ограничения улицы: Дворянская, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Транспортные потоки направят в объезд центра по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.