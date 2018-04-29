«Милан» прервал серию неудач, обыграв «Болонью» в гостях

Пятью воскресными матчами продолжился 35-й тур Серии А. В одном из них «Болонья» на родном стадионе приняла «Милан».

Протокол игры

34' Чалханоглу Хакан (0:1)

45' Бонавентура Джакомо (0:2)

(1:2) Де Майо Себастьян 74'

29 апреля. Стадион «Ренато Далл'Ара» (Болонья).

Только подписал Дженнаро Гаттузо новый контракт, как результаты «Милана» пошли на спад. Вот уже фанаты забыли, когда команда в последний раз побеждала. Случилось это, кстати, полтора месяца назад. Тогда с трудом был обыгран аутсайдер «Кьево» со счётом 3:2. Далее 4 поражения и 2 ничьи за 6 туров. «Россонери» уже потеряли еврокубковую 6-ю позицию, уступив её «Аталанте» из Бергамо. До «Интера» так совсем не добраться, 12 очков разделяют заклятых врагов, хотя он расположен всего на две строчки выше. У лидирующей группы в Италии серьёзные разрывы.

"Болонья" типичный середняк чемпионата Италии. Для команды начались прогулочные матчи, задач на последние 4 тура нет. Десять очков до зоны вылета позволяют чувствовать себя спокойно, а 16 зачетных баллов составляет отставание от еврокубковой зоны. Такое за 4 тура не отыгрывается при всём желании. Несмотря на то что «Болонье» уже ничего в чемпионате не нужно, команда активнее начал встречу. «Милан» с трудом отбивался, едва не получив гол после хлёсткого удара Андреа Поли. Давиде Калабриа подставился по мяч на «ленточке».

Затем игровой снаряд побывал-таки в воротах гостей, но арбитры его засчитывать не стали. После удара Симоне Верди в перекладину самым расторопным оказался Родриго Поласио, дославший мяч в сетку. Вот только аргентинец в момент удара находился в офсайде. «Милан» откровенно разочаровывал, как вдруг выстрелил дуплетом в концовке тайма. Сначала Патрик Кутроне зацепился за игровой снаряд на линии штрафной площади, мягко покатил чуть назад, откуда идеально пробил Хакан Чалханоглу . Мяч, словно пущенный из пращи, врезался в левую «шестерку».

Через пару минут турецкий полузащитник записал на свой счёт голевой пас. Джакомо Бонавентура вошёл в штрафную площадь, немного сместился вправо, пару раз качнул защитника и «шарахнул» в дальний. Антонио Миранте не спас. Кдвум голам в раздевалку «россонери» хотели приплюсовать мяч из раздевалки. Всего-то десять минут прошло после перерыва, а Патрик Кутроне лихо оторвался от опекуна, мощно затем выстрелив в штангу. Сусо подкараулил эпизод, оказавшись на добивании, однако Миранте успел броситься под выстрел испанца. В этот раз Антонио был на высоте.

Великолепно сыграл голкипер «Болоньи» и в середине второго тайма, когда поменялись ролями Кутроне и Сусо. Испанец обыграл двух защитников, вывел на ударную позицию Патрика, но форвард с 10-и метров не смог пробить Антонио Миранте. За подобную расточительность миланцев наказал де Майо. Масина с правого фланга сильно навесил в штрафную площадь. Пробить никто не сумел, но зацепился за мяч Верди. Симоне вернул игровой снаряд в штрафную площадь, где Себастьян выиграл верховую борьбу, кивнув мяч точно под перекладину.

"Милан" подпустил к себе «Болонью», но затем грамотно сбил темп, доведя до победы гостевой поединок. Однако эта виктория не позволила улучшить положение в турнирной таблице. «Аталанта» тоже победила, оставив за собой еврокубковое шестое место.