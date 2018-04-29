Тихвинская икона Божией матери впервые за век вернулась в Успенский собор после «зимовки»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 апреля. / ТАСС /. Одну из величайших святынь православных христиан — Тихвинскую икону Божией матери — вернули в воскресенье в Успенский собор Тихвинского монастыря после «зимовки» в Покровском храме. Как рассказал ТАСС председатель отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Тихвинской епархии иеромонах Венедикт (Шустов), таким образом в обители спустя 100 лет возобновили существовавшую несколько веков традицию перенесения реликвии, прерванную после революционных событий 1917 года.

"1918-й год — это последний, наверное, год, когда какие— то традиции еще соблюдались, потому что 20-е годы /XX века — прим. ТАСС/ — это уже попытка закрытия и в конце концов закрытие монастыря и его превращение в артель. Так что у нас в 2018 году настает столетие", — отметил Шустов.

Впервые за век в отапливаемый Покровский храм Тихвинскую икону перенесли на зимний период 14 октября прошлого года из «холодного» Успенского собора, построенного в начале XVI века и не оснащенного печным отоплением. «Людям достаточно сложно было и служить, и приходить», — пояснил Шустов.

Наряду с пользой для прихожан и паломников, в епархии также подчеркнули важность восстановления традиции. «Возрождение традиций — это то, что ведет нас к осмыслению своей культуры, своего духовного наследия. Вера православная зиждется на традициях, и для нас это важно», — сказал Шустов.

По словам Шустова, согласно архивным записям, традиция перенесения Тихвинской иконы появилась в конце XVIII века. На одной из картин художника Василия Истомина, хранящейся в Государственном Русском музее, запечатлено историческое событие, произошедшее 9 июня 1798 года, когда российский император Павел I и его сын, цесаревич Александр принимали участие в торжествах по поводу перенесения образа в Успенский собор.

Об иконе

Среди множества образов Божией Матери Тихвинская икона особо почитается в России наряду с Владимирской и Казанской. В рукописных «Сказаниях о Тихвинской иконе Богоматери» ее появление на этих землях датируется 1383 годом, он же считается датой основания Тихвина

В 1507-1515 годах по указу великого князя Василия Иоанновича на месте деревянной церкви, в которой хранилась икона, был возведен каменный Успенский собор. В 1547 году, за несколько дней до венчания на царство, храм посетил Иоанн Грозный . Он основал в 1560 году Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.