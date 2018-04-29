В мемориальном парке Мамаева кургана настраивают огромный городской телевизор

В мемориальном парке Мамаева кургана начали тестировать новую подсветку, которая создаст эффект большого городского телевизора.

— Шесть арок, которые привезли из Краснодарского края , разделены плоскостным фонтаном — четыре конструкции стоят ближе к железнодорожным путям, а еще две арки — к Первой Продольной магистрали, — уточнили рабочие. — Пока мы монтируем подсветку на дальнем участке. Со вчерашнего дня она горит тремя цветами.

Вскоре вместо радуги на усыпанном светодиодами «потолке» покажут набор интересных инсталляций.

— Каждая гирлянда — это пиксель, на который будет выводиться видеоинформация, — добавляют мастера. — Пока нам не дали финальную картинку, мы до 3 мая будем прогонять тестовые видеосюжеты. Вскоре арки, украшенные тысячами светодиодов, превратятся в большой кинотеатр.

Пока одни рабочие натягивают гирлянды, другие раскатывают рулонный газон и застилают дорожки тротуарной плиткой.

В подарок ко Дню Победы волгоградцам должны показать и новый 16-метровый фонтан, играющий десятками «поющих» и светящихся струн. О строительстве водного аттракциона с задатками меломана читайте в нашем репортаже.