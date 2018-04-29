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Кейт Уинслет получила чек на 250 тысяч долларов
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Кейт Уинслет получила чек на 250 тысяч долларов 

Журнал ОК! 2 часа назад
В Нью-Йорке прошел благотворительный вечер в рамках турнира Longines Masters. Мероприятие посетила актриса Кейт Уинслет, которая является одной из посланником часового бренда Longines.
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет получила чек на 250 тысяч долларов как основатель благотворительного фонда «Золотая шляпа».
«Золотая шляпа» — это некоммерческая организация, призванная изменить восприятие людей о тех, кто страдает аутизмом, рассказывая об их способностях и подчеркивая их потенциал. При правильном образовании и профессиональной подготовке эти люди могут по-настоящему реализовать свои мечты, — подчеркнула Кейт.
Актриса отметила, что такие организации, как Longines и Longines Masters, могут повлиять на дальнейшее восприятие проблемы аутизма в обществе.
Кейт организовала фонд в 2010 году после того, как участвовала в создании фильма о 14-летнем мальчике, страдающем аутизмом.
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