Кейт Уинслет получила чек на 250 тысяч долларов

Нью-Йорке прошел благотворительный вечер в рамках турнира Longines Masters. Мероприятие посетила актриса Кейт Уинслет , которая является одной из посланником часового бренда Longines.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет получила чек на 250 тысяч долларов как основатель благотворительного фонда «Золотая шляпа».

«Золотая шляпа» — это некоммерческая организация, призванная изменить восприятие людей о тех, кто страдает аутизмом, рассказывая об их способностях и подчеркивая их потенциал. При правильном образовании и профессиональной подготовке эти люди могут по-настоящему реализовать свои мечты, — подчеркнула Кейт.

Актриса отметила, что такие организации, как Longines и Longines Masters, могут повлиять на дальнейшее восприятие проблемы аутизма в обществе.

Кейт организовала фонд в 2010 году после того, как участвовала в создании фильма о 14-летнем мальчике, страдающем аутизмом.