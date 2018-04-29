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В Саратове заработал фонтан «Одуванчик»
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В Саратове заработал фонтан «Одуванчик» 

АиФ 35 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове в воскресенье, 29 апреля, заработал фонтан «Одуванчик», сообщили городские власти.
По случаю запуска любимого горожанами фонтана была организована концертная программа. Посмотреть ее пришли несколько сотен человек.
Напомним, глава Саратова Михаил Исаев ранее распорядился, чтобы городские фонтаны начали работать к 1 мая. В эти дни на всех фонтанах проходили пробные пуски. Накануне вечером открылся фонтан «Каскад» на улице Октябрьской.
Городские власти просят саратовцев и гостей города бережно относиться к сооружениям, не засорять их и не портить оборудование и дорогостоящие элементы. Из фонтанов категорически запрещено пить воду, подчеркивают в мэрии.
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