Ещё
В Саратове открыли сезон фонтанов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове открыли сезон фонтанов 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В областном центре стартовал сезон городских фонтанов. Жители наконец-то почувствовали, что весна пришла бесповоротно. Открытие сезона фонтанов началось с центра Саратова.
Как рассказали «Новостям Саратова» в городской администрации, в субботу и воскресенье в Саратове заработали сразу два знаковых фонтана. Это -«Каскад» на улице Октябрьской улице, а также популярный фонтан «Одуванчик» на улице Чапаева, — сообщили в городской администрации.
Саратовцы с удовольствием поучаствовали в церемонии запуска первых струй. Под визги детей и довольные возгласы взрослых фонтан перед цирком начал работу. Несколько сотен человек увидели не только взметнувшиеся струи, но и концертную программу.
Новости Саратова: последние новости
Паводок-2018. Балашов уходит под воду В Саратове на Ново-Астраханском шоссе на ночь закроют переезд Евгений Примаков посетил саратовский хоспис
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас131
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно354
Стала известна судьба детей осужденных в Ираке россиянок97
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера298
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына83
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение