В Саратове открыли сезон фонтанов

В областном центре стартовал сезон городских фонтанов. Жители наконец-то почувствовали, что весна пришла бесповоротно. Открытие сезона фонтанов началось с центра Саратова

Как рассказали «Новостям Саратова» в городской администрации, в субботу и воскресенье в Саратове заработали сразу два знаковых фонтана. Это -«Каскад» на улице Октябрьской улице, а также популярный фонтан «Одуванчик» на улице Чапаева, — сообщили в городской администрации.

Саратовцы с удовольствием поучаствовали в церемонии запуска первых струй. Под визги детей и довольные возгласы взрослых фонтан перед цирком начал работу. Несколько сотен человек увидели не только взметнувшиеся струи, но и концертную программу.