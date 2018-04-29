Православный храм освятили в Словакии

"Благодаря святым Кириллу и Мефодию образовалось духовная близость и культурная общность славянских народов. Важная часть этого наследия — близость России и Словакии", — заявил посол РФ, обращаясь к пришедшим на праздник освящения храма словацким гражданам и соотечественникам.

Алексей Федотов отметил тесное духовное взаимодействие РПЦ и автокефальной Церкви. «Появился еще один храм, в котором пребывает благодать Божья. Храм — это форпост борьбы за сохранение христианских ценностей, нашей цивилизации», — подчеркнул дипломат.

Храм Почаевской иконы Божией матери и святых Кирилла и Мефодия стал самым западным православным собором в Словакии. Голич расположен на границе республики с Чехией . Около одного процента его жителей исповедуют православие.

"Автокефальная церковь духовно окормляет более 50 тысяч православных, проживающих в Словакии", — сообщил ТАСС владыка Ростислав.