Питбуль напал на женщину в метро Нью‐Йорка

В метро Нью‐Йорка американский питбультерьер вцепился в сидевшую в вагоне женщину. Происходящее сняли на видео свидетели случившегося, сообщает телеканал «360».

По словам очевидцев, владелец питбуля посадил животное на место рядом с собой. Находившаяся рядом пассажирка попросила мужчину убрать собаку. Началась ссора, в ходе которой питбуль и напал на «обидчицу» своего хозяина.

Женщина изо всех сил пыталась освободить зажатую в пасти псины ногу. В вагоне начался хаос. Сам владелец питбультерьера хоть и помогал своей оппонентке, но не скомандовал собаке отпустить ее.

Пострадавшей удалось освободиться, лишь вытащив ногу из обуви. Хозяин собаки бросил в нее ботинком, прежде чем выйти из вагона метро.

Подвергшаяся нападению женщина не получила серьезных ранений. Однако она заявила о случившемся в полицию. Позже правоохранители арестовали хозяина напавшего на нее питбультерьера.