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Питбуль напал на женщину в метро Нью‐Йорка
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Питбуль напал на женщину в метро Нью‐Йорка 

Газета.Ru 34 минуты назад
В метро Нью‐Йорка американский питбультерьер вцепился в сидевшую в вагоне женщину. Происходящее сняли на видео свидетели случившегося, сообщает телеканал «360».
По словам очевидцев, владелец питбуля посадил животное на место рядом с собой. Находившаяся рядом пассажирка попросила мужчину убрать собаку. Началась ссора, в ходе которой питбуль и напал на «обидчицу» своего хозяина.
Женщина изо всех сил пыталась освободить зажатую в пасти псины ногу. В вагоне начался хаос. Сам владелец питбультерьера хоть и помогал своей оппонентке, но не скомандовал собаке отпустить ее.
Пострадавшей удалось освободиться, лишь вытащив ногу из обуви. Хозяин собаки бросил в нее ботинком, прежде чем выйти из вагона метро.
Подвергшаяся нападению женщина не получила серьезных ранений. Однако она заявила о случившемся в полицию. Позже правоохранители арестовали хозяина напавшего на нее питбультерьера.
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