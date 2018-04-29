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Чаепития и концерты проведут для бездомных в майские праздники
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Чаепития и концерты проведут для бездомных в майские праздники 

Вечерняя Москва 35 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Для подопечных Центра социальной адаптации имени Глинки также запланированы экскурсии.
Чаепития и концерты для бездомных проведут в Москве во время майских праздников.
— В дни майских праздников и 9 мая в отделениях Центра социальной адаптации имени Глинки пройдут праздничные чаепития, организованные силами специалистов учреждения и благотворительных организаций, — рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Уточняется, что праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет для лиц без определенного места жительства в ЦСА имени Глинки 7 мая. А в день Победы, 9 мая, в центре и его территориальных отделениях бездомные увидят прямые трансляции Парада Победы на Красной площади.
В ведомстве добавили, что для подопечных центра также запланированы экскурсии.
— В период празднования Дня Победы для подопечных ЦСА запланированы экскурсии на Поклонную гору, — отметили в пресс-службе.
Уточняется, что столичные бездомные смогут посетить Центральный музей Великой Отечественной войны, передает агентство «Москва».
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