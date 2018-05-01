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Россиянка нечаянно оставила свыше $7 тысяч чаевых в кебабной в Швейцарии
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Россиянка нечаянно оставила свыше $7 тысяч чаевых в кебабной в Швейцарии 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: new-retail.ru
ЖЕНЕВА, 1 мая — РИА Новости. Безработная россиянка нечаянно оставила почти 7700 швейцарских франков (порядка 7400 долларов) на чай в одной из кебабных недалеко от Цюриха, сообщают местные СМИ.
По данным изданий «20 Minuten» и «Blick», 37-летняя россиянка Олеся Шемякова, проживающая во Франции, во время визита в Швейцарию заглянула в кебабную, расположенную в городе Дитикон, кантон Цюрих. При оплате заказа она нечаянно ввела пин-код своей кредитной карты вместо суммы счета с чаевыми. В результате вместо 24 франков женщина заплатила почти 7700.
Пропажа денег обнаружилась, когда женщина получила распечатку о тратах в конце месяца. Она сразу же связалась с банком и полицией, которые не обнаружили состава преступления и не смогли ей ничем помочь. Владелец кебабной также оказался недоступен для связи, так как уехал в Турцию. Однако, как сообщается, его брат пообещал возместить Шемяковой потраченную сумму.
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