Первая ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве

Несмотря на плохую погоду, наблюдать за ней пришли тысячи москвичей, передает ФАН.

Всего в тренировке приняли участие более 12,5 тысячи военных. Репетиция началась в четверг около 22.00 вечера. Действия участников парада были детально проработаны и выстраивались по секундам.

В пешей колонне были задействованы 33 парадных расчета. Среди них были офицеры, курсанты учебных заведений, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Впервые на красную площадь вышли воспитанники Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск национальной гвардии РФ

Колонну военной техники возглавил Т-34, на котором было установлено знамя Победы. Также мимо стен Кремля прошла новейшая боевая машина для поддержки танков «Терминатор».

Сильный ветер и дождь не стали помехой для горожан, которые хотели понаблюдать за репетицией хотя бы издалека: попасть на Красную площадь можно было только по специальным пропускам, и москвичи собрались на Тверской улице.