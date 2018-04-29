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Первая ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве
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Первая ночная репетиция Парада Победы прошла в Москве 

Газета.Ru 34 минуты назад
Несмотря на плохую погоду, наблюдать за ней пришли тысячи москвичей, передает ФАН.
Всего в тренировке приняли участие более 12,5 тысячи военных. Репетиция началась в четверг около 22.00 вечера. Действия участников парада были детально проработаны и выстраивались по секундам.
В пешей колонне были задействованы 33 парадных расчета. Среди них были офицеры, курсанты учебных заведений, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Впервые на красную площадь вышли воспитанники Московского президентского кадетского училища имени Шолохова войск национальной гвардии РФ.
Колонну военной техники возглавил Т-34, на котором было установлено знамя Победы. Также мимо стен Кремля прошла новейшая боевая машина для поддержки танков «Терминатор».
Сильный ветер и дождь не стали помехой для горожан, которые хотели понаблюдать за репетицией хотя бы издалека: попасть на Красную площадь можно было только по специальным пропускам, и москвичи собрались на Тверской улице.
Следующая ночная репетиция на Красной площади пройдет 3 мая, генеральный прогон — 6 мая. Парад Победы традиционно пройдет 9 мая. Ранее в Минобороны РФ рассказали, как к Параду Победы готовится «Юнармия».
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