Во владикавказском зоопарке появился львенок

ЦХИНВАЛ, 29 апр — Sputnik . Зоопарк Владикавказа расширил количество представителей семейства кошачьих пятимесячным львенком, сообщает 15-й Регион со ссылкой на генерального директора Владикавказского муниципального центра досуга и культуры «Радуга» Артура Кокоева.

Кокоев отметил, что детеныша привезли в зоопарк из Моздока — первое время львенок осваивается в новой обстановке и ведет себя спокойно. Для владикавказского зоопарка это уже четвертый представитель львинного семейства — ранее там уже были две львицы и один лев. В первые дни нового обитателя будут держать в в отдельном вольере, чтобы избежать возможного агрессивного поведения взрослого льва.

В ближайшее время руководство зоопарка планирует объявить конкурс на лучшее имя питомцу в ходе мероприятия на территории зоопарка.