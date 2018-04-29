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Во владикавказском зоопарке появился львенок
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Во владикавказском зоопарке появился львенок 

Sputnik Южная Осетия 38 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 29 апр — Sputnik. Зоопарк Владикавказа расширил количество представителей семейства кошачьих пятимесячным львенком, сообщает 15-й Регион со ссылкой на генерального директора Владикавказского муниципального центра досуга и культуры «Радуга» Артура Кокоева.
Кокоев отметил, что детеныша привезли в зоопарк из Моздока — первое время львенок осваивается в новой обстановке и ведет себя спокойно. Для владикавказского зоопарка это уже четвертый представитель львинного семейства — ранее там уже были две львицы и один лев. В первые дни нового обитателя будут держать в в отдельном вольере, чтобы избежать возможного агрессивного поведения взрослого льва.
В ближайшее время руководство зоопарка планирует объявить конкурс на лучшее имя питомцу в ходе мероприятия на территории зоопарка.
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