Пять худших российских пистолетов

Российские пистолеты Макарова и Токарева известны больше всего, однако Российская Федерация и Советский Союз изобрели и сконструировали много других моделей. Некоторые оказались отличными, другие не очень. Ниже приводится описание худших российских пистолетов со времен Империи и по сей день.

ОЦ-23 «Дротик»

Советский патрон 5,45×18 мм предназначался в основном для пистолета ПСМ, который имеет небольшие размеры и используется главным образом тайной полицией и высокопоставленными офицерами, которым нужно легкое оружие. Однако ОЦ-23 весит почти килограмм и имеет довольно крупные размеры. Поэтому он становится в некоторой степени бессмысленным оружием, поскольку патрон 5,45×18 мм весьма слаб. Начальная энергия пули у него всего 128 джоулей (для сравнения: у 9-миллиметрового парабеллума дульная энергия равна 481 джоулю, то есть, в три раза больше). Но этому патрону надо отдать должное, потому что он весьма эффективно пробивает мягкие бронежилеты, чего не может сделать патрон от пистолета Макарова 9×19 мм. Но сделанный гораздо раньше табельный патрон для пистолета Токарева 7,62×25 мм тоже пробивает мягкие бронежилеты, а после проникновения обладает большей ударной энергией, поражая цель. Автоматический принцип действия ОЦ-23 мог быть попыткой компенсировать слабые характеристики патрона. Одной из конструктивных особенностей «Дротика» является его умопомрачительный темп стрельбы (до 1 800 выстрелов в минуту). Цель такой особенности — добиться высокой кучности стрельбы, чтобы пули ложились близко друг к другу и обеспечивали большее останавливающее действие. Но в итоге ОЦ-23 показал слабые результаты, и на вооружение его не приняли. Произвели этот пистолет в очень небольших количествах.

Револьвер системы Наган образца 1895 года

Этот револьвер был весьма неплох, когда его приняли на вооружение, так как он не уступал австрийскому Rast-Gasser M1898 и другим европейским образцам с заряжанием через заднюю дверцу. Этот пистолет оставался главным личным оружием в российской и Советской Армии вплоть до 1930-х годов, когда ему на смену пришел пистолет Токарева. Но за это время его серьезно превзошли револьверы и пистолеты новых поколений с более мощными патронами, которые можно было заряжать намного быстрее. Даже в британском «Веблее» Mk. VI и французском револьвере Лебеля М1892, которые были современниками нагана в годы Второй мировой войны, были переломная рама и откидывающийся вбок барабан, что позволяло перезаряжать их гораздо быстрее, чем наган с его дверцей Абади. Любой стрелявший из нагана образца 1895 года скажет вам, что худшее в этом револьвере — необычайно тугой спуск. Усилие спуска в 9 килограммов в ударно-спусковом механизме одинарного и двойного действия — это очень много. Из-за этого револьвер системы Нагана образца 1895 года можно назвать худшим из приводимого списка. Несмотря на свои недостатки, наган имел весьма прочную и надежную конструкцию и участвовал почти во всех крупных конфликтах 20-го века. У него даже был глушитель, что редкость для револьверов.

П-96С Пистолет П-96С (9-мм)

П-96 стал одной из первых российских попыток создать пистолет типа Глока. Он похож на Глок, но у него нет внешнего предохранителя. Вместо него имеется выступ на спусковом крючке, который надо нажать, чтобы начать стрельбу. У него также рамка из полиамида и патроны 9×19 мм под парабеллум. Что интересно, в этом пистолете используется запирание с поворотом ствола при его коротком ходе, что обеспечивает подачу боеприпасов из двухрядного магазина без их перестроения. Пистолет был представлен на войсковые испытания, но проверку не прошел. П-96С — это адаптированная модель под патрон 9×17 мм, чтобы ее можно было продавать частным охранным фирмам. Запирание с поворотом ствола сохранили и для более слабого патрона, из-за чего конструкция усложнилась. По своим тактико-техническим характеристикам П-96С уступает пистолету Макарова под патрон 9×17 мм, а поэтому в коммерческом плане он оказался неудачным, и в конце 1990-х годов его производство свернули. Запирание с поворотом ствола сохранили и для более современного пистолета ГШ-18, который ограниченными партиями поступает на вооружение в подразделения специального назначения.

Это один из новейших российских пистолетов. Пластиковая рамка пистолета и его технические характеристики позволяют стрелку быстро вести огонь по цели. У него очень низкая ось канала ствола, а запирание ствола происходит при движении затвора вперед, в отличие от системы Браунинга, что повышает точность. Но у пистолета есть несколько очевидных недостатков. Стрелки, как любители, так и профессионалы, говорят о его ненадежности. У него слабый удар по капсюлю, и иногда не извлекается гильза. Спусковой крючок «Стрижа» уступает таким пистолетам как Вальтер PPQ, H&K VP9 и SIG P320. Это подтверждают и различные издания, которые пишут, что спуск у «Стрижа» «очень тугой» и «нечеткий». Одно время ходили слухи, что «Стриж» стал основным и любимым оружием у элитных подразделений российской полиции . Но похоже, что сейчас все чаще рассматривают пистолет Лебедева (ПЛ-14) концерна «Калашников» , планируя поставить его в элитные полицейские подразделения, потому что у него более традиционная конструкция, и он элегантнее. «Стриж» не самый плохой пистолет из этого списка, но он представляет собой неудачную попытку скопировать удачную модель.

Пистолет Ярыгина ПЯ/МП-443 «Грач»

Ребенок целится из пистолета Ярыгина во время спортивного праздника

С тех пор как пистолет Ярыгина в 2003 году приняли на вооружение в российской армии и в Министерстве внутренних дел, у него обнаружилось огромное количество проблем. Отчасти это связано с конструкцией пистолета. Например, некоторые пользователи жалуются, что у него неэргономичная рукоятка — угловатая и слишком большая. Очень широкая мушка отрицательно сказывается на точности стрельбы, хотя это должно было ускорить прицеливание. Но самая большая проблема ПЯ заключается в том, что при стрельбе из него часто происходят нарушения подачи патронов и прихваты гильз. Недостатки системы контроля качества приводят к тому, что у одних пистолетов показатели лучше, чем у других, однако жалобы на закусы гильз и неправильную подачу звучат постоянно. В 2015 году даже появилось видео, на котором видно, что патрон ПЯ с трудом проходит через магазин. И еще один важный изъян ПЯ заключается в том, что гарантированное количество выстрелов у него всего 4 тысячи. Это намного меньше любого табельного пистолета НАТО . Конструкторы и инженеры устранили некоторые недостатки ПЯ, связанные с его ненадежностью (один источник сообщает, что в производственной партии 2008 года было много проблем, а более поздние партии оказались гораздо лучше), но сомнительная эргономичность и ограниченный ресурс ствола свидетельствуют о том, что это слабый пистолет, хотя и намного лучше Макарова.

Чарли Гао изучал политологию и компьютерные науки в Гринелл-колледже. Он часто выступает с комментариями по вопросам обороны и национальной безопасности