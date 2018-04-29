Невинное развлечение, или какую угрозу в себе таят тесты в соцсетях

В современном мире люди проводят в социальных сетях и Интернете значительную часть свободного времени. Притом большинство не только читает новости или ищет полезную информацию, поскольку немалым спросом пользуются различные игры, викторины и тесты аля «Узнай дату смерти по характеру своего кота». Однако на самом деле в таких развлечениях может скрываться угроза. Притом с каждым разом предложения в Сети все более заманчивые: узнай, какой знак зодиака будет у твоего «идеального спутника», оцени свои знания, обустрой ферму и т.д. И многие охотно переходят по ссылкам, играя в мини-игры и проходя тесты, что заметили и злоумышленники. Теперь, пока вы пытаетесь установить, на какого персонажа из вселенной Marvel похожи, киберпреступники могут похищать ваши деньги. В последнее время среди мошенников распространяется новая популярная схема, когда хакеры самостоятельно разрабатывают такие викторины/тесты/игры. Вот только вопросы расставлены таким образом, дабы успешно выудить у пользователя побольше личной информации. В частности, акцент делается на подсказки к различным «секретным» вопросам, которые впоследствии помогут получить доступ к почте, банковскому кабинету или личному аккаунту. При этом жертва, отвечая на, казалось бы, абсолютно «невинные» вопросы, даже не подозревает, что раскрывает лишнее. Представители киберполиции призывают не торопиться открывать очередной тест или мини-игру, а также не вводить свой основной электронный адрес, который привязан к личным аккаунтам.

​Кроме того, не следует переходить по ссылкам, имеющимся внутри теста, где, к примеру, предлагают перейти туда, чтобы получить доступ к результату. В таком случае имеется угроза «подхватить» вирус, который будет тайно за вами «шпионить».