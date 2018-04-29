В Токио следят за влиянием санкций США против России на японские компании

САБЕТТА ( ЯНАО ), 29 апр — РИА Новости Япония внимательно следит за влиянием экономических санкций США против России на японские компании, но намерена продолжить сотрудничество с российской стороной, если это будет отвечать интересам Токио, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

Леонид Михельсон. В воскресенье, 29 апреля, состоялся визит японской делегации во главе с Сэко по приглашению министра экономического развития РФ Максима Орешкина на завод «Ямал СПГ». В мероприятии также принимал участие глава и совладелец "Новатэка"

"Япония внимательно следит за эффектом от экономических санкций США на японские компании. Как и ранее, мы будем развивать сотрудничество России и Японии, если это будет отвечать нашим интересам", — сказал Сэко журналистам в ходе визита на «Ямал СПГ».

В частности, чуть ранее японский министр отметил, что, по его мнению, Россия и Япония должны развивать сотрудничество в области природных ресурсов и энергетики.