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Орловец получил компенсацию за нападение пчел
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Орловец получил компенсацию за нападение пчел 

РИА 57 59 минут назад
Фото: РИА 57
Орловский районный суд поддержал требования одного из местных жителей о возмещении морального вреда. Около 15 часов мужчина работал в огороде, где на него напали пчелы, принадлежащие соседям, у которых у домов находятся пасеки. Каждая по 150 ульев.
В результате множественных укусов, мужчина был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу, где был помещен в отделение реанимации, затем находился на стационарном лечении. Медики поставили диагноз — острый ангионевротический отек тяжелой степени, артериальная гипертония.
Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации Орловского района в ходе проведенной проверки было выявлено нарушение законодательства в сфере пчеловодства. Составлены протоколы. Одного пчеловода оштрафовали на 200 рублей, второму вынесли предупреждение. Пострадавший же попросил взыскать с каждого из соседей по 100 000 рублей.
Суд решил исключить одного ответчика, так как его пасека находится через три участка. Второй же совсем рядом, при этом нет плотных ограждений высотой не менее двух метров. В день ЧП наблюдался интенсивный лет пчел на участке. Хозяин пасеки даже просил истца перенести обработку огорода на другой день.
«Следовательно, исковые требования являются законными, обоснованными, поскольку ответчик не учел интересов безопасности», — указано в решении. Пострадавшему в счет компенсации морального вреда должны выплатить 20 000 рублей.
Сообщение Орловец получил компенсацию за нападение пчел появились сначала на РИА 57.
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