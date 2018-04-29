Жителей дома в Краснооктябрьском районе Волгограда заставляют менять новые трубы

Жителей дома в Краснооктябрьском районе Волгограда принуждают заменить новые трубы, которые были установлены всего четыре года назад. Управляющая компания настаивает на том, что не сегодня завтра в подвале может начаться потоп.

— История с домом на Библиотечной, 11 началась еще в конце марта. Волгоградец Сергей позвал меня на общедомовое собрание, где и решался вопрос замены труб, — вспоминает волгоградский общественник Алексей Ульянов . — Мы узнали, что прежняя управляющая компания четыре года назад начала замену труб. После того, как мы начали задавать неудобные вопросы, нас постарались как можно скорее выгнать с собрания: Сергея отправили за паспортом, а меня наглым образом выпихнули из подъезда.

Не согласившись с решением своих соседей, которые единогласно проголосовали за полную замену труб, Сергей вместе с Алексеем Ульяновым обратились в городскую жилищную инспекцию и в волгоградскую прокуратуру.

— Вместе с инспекторами мы зашли в подвал и увидели несколько совершенно новых труб, — рассказывает Алексей Ульянов. — Внесенная в смету труба обратки выглядела идеально. Сотрудники управляющей компании в свою очередь начали пугать страшными последствиями: «А вдруг она завтра сломается или пойдет трещинами?» Завтра может погаснуть Солнце. Зачем говорить о завтрашнем дне, если сегодня она не требует замены?

По мнению Алексея Ульянова, сантехникам стоит обратить внимание лишь на стояки горячей и холодной воды.

— По ним видно, что никакого текущего ремонта, который оплачивает управляющая компания, не проводилось, — уверен волгоградский общественник. — На мой взгляд, коммунальщики рассчитывают на деньги из фонда капитального ремонта. Думаю, что после нашей проверки сотрудникам управляющей компании придется пересчитать смету и созвать жильцов на новое собрание.

Получить комментарий управляющей компании «Созвездие» пока не удалось. V1.ru будет следить за развитием ситуации.

На общедомовом собрании, которое прошло в конца марта, пенсионеры избили активиста Алексея Ульянова. По словам общественника, разъяренные жильцы набросились на него с кулаками и даже позволили себе несколько ударов ногами.