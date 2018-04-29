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В ЕС заявили о готовности защищать свои права в «торговой войне» с США
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В ЕС заявили о готовности защищать свои права в «торговой войне» с США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Лидеры Германии, Франции и Великобритании заявили о готовности защищать интересы Евросоюза в случае введения торгово-политически мер со стороны США.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мей заявили о готовности ЕС защищать свои интересы в случае введения торгово-политических мер со стороны США с 1 мая, говорится в заявлении кабмина ФРГ.
В заявлении сообщается, что телефонный разговор между Меркель и Макроном состоялся в субботу, с Мей — в воскресенье.
«Они (лидеры) были едины в том, что США не должны принимать торгово-политические меры против ЕС и что ЕС в противном случае должен быть готов решительно защищать свои интересы в рамках международных правил торговли», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Канада и страны Евросоюза должны принять американские квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая, и должны принять решение по данному вопросу до 1 мая 2018 года. США требуют снижения поставок металла до уровня 90 процентов от прошлогодних объемов.
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