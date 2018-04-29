В ЕС заявили о готовности защищать свои права в «торговой войне» с США

Франции и Лидеры Германии Великобритании заявили о готовности защищать интересы Евросоюза в случае введения торгово-политически мер со стороны США

В заявлении сообщается, что телефонный разговор между Меркель и Макроном состоялся в субботу, с Мей — в воскресенье.

«Они (лидеры) были едины в том, что США не должны принимать торгово-политические меры против ЕС и что ЕС в противном случае должен быть готов решительно защищать свои интересы в рамках международных правил торговли», — говорится в заявлении.