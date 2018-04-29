В Самаре приступили к укладке нового дорожного покрытия на ул. Ново-Вокзальной

Старт этого вида работ — от перекрестка с ул. Нагорная в направлении Московского шоссе. Таким образом, для более оперативного результата ремонт организуется даже в выходные и праздничные дни. Только на вышеуказанном отрезке трудятся 20 дорожных рабочих. Количество КамАЗов для подвоза смеси и другой спецтехники также увеличено.

Напомним, согласно муниципальному контракту, заключенному с ООО «НПФ „XXI век“, в нормативное состояние дорогу приведут на участке протяженностью более 4 км — от ул. Солнечная до ул. Вольская Ее ремонтируют по заказу департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары большими „картами“ (свыше 100 погонных метров). Вначале фрезеровали наиболее изношенное покрытие проезжей части — от ул. Стара-Загора до ул. Вольская. За каждую смену рабочие подрядной организации срезали старую дорожную „одежду“ на площади порядка 5 тыс. кв. метров. Работы, начатые в ночь на 16 апреля, на данный момент на этом отрезке выполнены.

Теперь на подготовленное основание укладывается высокопрочная асфальтобетонная смесь типа Б марки I. Толщина слоя — 5 сантиметров. Смесь доставляется с асфальтобетонного завода № 1. До места проведения работ — порядка 18 км.

»Организован тщательный контроль качества. Как только КамАЗ привозит асфальтобетон, осуществляется его оценка, в том числе замеряется температура. Сейчас, при устройстве нового покрытия, она составляет 150 градусов, что соответствует нормативу. В дальнейшем качество уложенного асфальтобетона будет проверено и в лаборатории — как подрядной организации, так и заказчика работ", — пояснил прораб ООО «НПФ „XXI век“ Ринат Шарапов.

Всего же по ул. Ново-Вокзальная планируют отремонтировать порядка 65 тыс. кв. м покрытия.

»Ремонтироваться будет проезжая часть улицы с учетом карманов для подъезда общественного транспорта и примыканий поперечных улиц, если примыкающая дорога не была отремонтирована ранее или гарантийный срок ее обслуживания закончился", — рассказал заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ремонтом и восстановлением благоустройства движение транспорта ограничивается. Горожан просят с пониманием относиться к проводимым работам. Так, с раннего утра и до позднего вечера воскресенья, 29 апреля, дорога перекрывается частично — по направлению от ул. Нагорная в сторону ул. Стара-Загора. А 30 апреля и 1 мая — в границах улиц Солнечная и Ново-Садовая, а также от Московского шоссе до ул. Ново-Садовая.

В среднем планируют укладывать по 3-5 тыс. кв. м асфальта в сутки. В зависимости от погодных условий возможны корректировки планов.

Фрезерование еще не взятых в работу отрезков продолжится в ночную смену.

Кроме того, в результате ремонта люки смотровых и дождеприемных колодцев будут на нужной высоте: их регулировка — один из видов работ, предусмотренных контрактом. То есть верхний слой покрытия и верхний уровень отметок инженерных коммуникаций должны совпадать.

Отметим, что необходимость проведения ремонтных работ была обусловлена значительной степенью износа дорожного полотна, ведь инфраструктурно данная автомобильная дорога играет важную роль, обеспечивая транспортную доступность. Здесь пролегают маршруты общественного транспорта. Также улица соединяет такие важные магистрали регионального значения, как Московское шоссе и ул. Ново-Садовая, которую позволяет «разгрузить» выезд на ул. Солнечная. Кроме того, пересекаясь с ул. Победы, ул. Ново-Вокзальная обеспечивает трафик в направлении промышленных зон города.

Всего в этом году на территории городского округа по технологии больших «карт» приведут в порядок около 80 участков — это порядка 80 км дорог местного значения. В том числе около половины объема пропорционально в разных районах города запланировано отремонтировать по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги».

На всех стадиях ремонта организуется многоступенчатый контроль, в процессе которого учитываются мнения активистов общественных организаций и жителей.

Отметим также, что оценка общественников в обязательном порядке принималась во внимание еще на стадии формирования перечня объектов, которые необходимо отремонтировать в текущем году. Так, ул. Ново-Вокзальная вошла в десятку объектов улично-дорожной сети, занявших лидирующие позиции антирейтинга так называемой карты «убитых дорог» по Самаре, составленной активистами ОНФ в Самарской области на основании голосования граждан.

Срок окончания ремонта ул. Ново-Вокзальная — конец второй декады мая. Гарантия на ремонт составляет два года.