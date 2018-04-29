«Да тут приключения круче „Орла и решки“»: ямальцы в восторге от рассказов надымского путешественника и хотят продолжения

Заскучав в плену арктической зимы, читатели окружной газеты бурно отреагировали на приключения земляка.

Откровения Олега Потапова , посетившего 101 страну мира, будоражат воображение и не дают спокойно нежиться на пляже. Об активном отдыхе наслышаны все. Но объехать за восемь лет пол-Земли еще не удавалось никому из северян. Они готовы слушать и читать советы бывалого путешественника.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

С белой завистью читаю шикарное воплощение мечты — объехать земной шарик. а опасности и приключения… так без них это был бы просто отдых на берегу моря и вялые экскурсии по протоптанным тысячами туристов тропам.

диванный пилигрим

Йоу! настоящий сорвиголова. здоровские приключения. прям хоть фильм снимай. спилбергу не предлагал сюжет?

все же о безопасности нужно думать ведь однажды все может закончиться печально и мы больше не узнаем историй о том как наш земляк побывал во всех оставшихся непосещенными странах.

улиана

Не удивлюсь, если Олег не только на путешествия норм зарабатывает, но и отбивает поездки хорошим кешем. У него небось впечатлений не на одну книжку или серию передач. И фото отличные.

Алиночка

чел реальный бродяга… и праильна делает — при таких плясках в обменниках копить дензнаки низя… надо сразу спускать… и лучший способ — кататься по планете…

димон

Восхищаюсь целеустремленностью. Практически половину стран земного шара объездил, получил колоссальный опыт и с открытой душой делится им со всеми желающими! Весьма поучительные истории, дельные советы. Так приятно знать, что есть люди, посвящающие себя каким-то открытиям, свершениям, философии открытых горизонтов. Браво!

Sergio

ну а чё бы не поездить. зарплата газпромовская позволяет полляма слить за несколько дней… ни семьи… ни детей… пока может живет для себя… а тут впахиваешь год и радуешься… что до краснодарского края всю семью довез к морю… и так из года в год… везуха мужику вобчем…

стасик

Действительно, а не пишет ли герой статьи свои собственные путевые заметки? Было бы интересно их почитать. Вот бы встречу с путешественником организовали! Я была как-то на подобной с полярниками. Так интересно было слушать!

Валентина

Наверное, не в одной зарплате дело, но и в потребности движения вперед. Представьте: работает человек вахтой, и в свободное время планирует новые маршруты, встречи, отмечания праздников в каком-то необычном месте. Это мечты, которые он воплощает в реальность.

И вот уезжает от наших снегов и морозов туда, где снегопад из лепестков сакуры кружит… или где не строганиной из мерзлой рыбы или оленины потчуют, а жуков и личинок предлагают. Все то, о чем мы только слышали или смотрели, у него — в реальности: экзотика, новые культуры, общение, изучение уклада жизни в стране. Какой гибкостью надо обладать, чтобы суметь подстроиться под иной менталитет, выйти из кризисной ситуации без потерь. Рискованно — да, адреналин — еще бы! Но оно того стоит, видимо.

Янина К.

С ума сойти! Рядом с нами живут такие удивительные люди! А мы спорим, правду или нет нам в «орлах и решках» показывают. Так вот он — ямальский путешественник. Конечно, ему нужно для нас побольше рассказывать! Думаю, не хуже чем «Поедем, поедим» получится проект. И опробованное на собственном опыте, и как маршруты составлять, и какие проблемы в каких странах могут повстречаться. Тут читала недавно в фб про девушку, которую из Гоа не выпускают из-за просроченной визы судится. Там, оказывается, без мохнатой лапы вообще никуда, а она из принципа взятки не дает, а может нечего давать.

Кристи Ромшева