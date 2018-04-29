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$44 млрд из «подушки» станут обузой: над богатейшей компании России нависла угроза санкций
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$44 млрд из «подушки» станут обузой: над богатейшей компании России нависла угроза санкций 

Деловой Квартал 1 час назад
Инвесторы опасаются, что под ограничения попадет Сургутнефтегаз, четвертый производитель нефти в России. В этом случае компания фактически не сможет распоряжаться большей частью своих средств. С момента введения санкций США против гендиректора Сургутнефтегаза Владимира Богданова инвесторы пристально наблюдают за компанией, пишет Bloomberg. Они озабочены, что действие санкций распространится и на сам «Сургутнефтегаз», четвертый по величине производитель нефти в России, который накопил $44 млрд на своих счетах и банковских депозитах. Это делает нефтяную компанию богатейшей в стране.
«Сургутнефтегаз» не раскрывает в отчетности, в каких валютах хранит средства, однако последние шесть лет большая часть была в долларах. В прошлом году денежная подушка «Сургутнефтегаза» выросла на 6%, говорится в субботнем заявлении НК. За год Сургут заработал на процентах по депозитах 57,9 млрд руб., следует из его отчетности.
Американские санкции против UC RUSAL и его основного владельца Олега Дерипаски привели к сложностям для алюминиевой компании, обсуждалась даже ее национализация. Если в отношении «Сургутнефтегаза» будут введены схожие ограничения, то у компании возникнут проблемы с использованием долларов, так как все подобные транзакции контролируются США.
«Сургутнефтегаз» хранит свои средства в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке и российском подразделении итальянского банка «Юникредит». Российские банки смогут продолжить хранить ее депозиты по существующим контрактам, но пополнить счет или продлить их срок для нефтяной компании будет затруднительно. В «Сургутнефтегазе», Сбербанке и «Юникредите» отказались от комментариев, остальные банки не ответили.
Кто акционеры «Сургутнефтегаза» — загадка. Согласно заявлениям чиновников, фактически компания подконтрольна топ-менеджменту. Владимиру Богданову официально принадлежит менее 1% акций «Сургута». Он отмечал, что рекордная «заначка» поможет компании в случае возможных кризисов. Богданов знает, что не может распоряжаться этими деньгами лично, говорил три года назад Александр Рязанов, бывший заместитель председатель правления «Газпрома».
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