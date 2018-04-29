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Минэкономразвития пообещало помогать «Новатэку» и Японии в переговорах по «Арктик СПГ-2»
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Минэкономразвития пообещало помогать «Новатэку» и Японии в переговорах по «Арктик СПГ-2» 

Прайм 1 час назад
Глава министерства экономического развитая России Максим Орешкин пообещал, что ведомство будет помогать "Новатэку" и японским компаниям достичь договоренностей по участию в проекте «Арктик СПГ-2».
"Будем сейчас стараться помогать компаниям достигнуть взаимовыгодных договоренностей, потому что первый проект ("Новатэка" «Ямал СПГ» — ред.) доказал, что те, кто не побоялся тогда, когда здесь ещё ничего не было, войти в эти проекты, сейчас довольны тем, как эти проекты развиваются", — сказал Орешкин журналистам.
"Второй проект в этом смысле уже несет меньше рисков, потому что есть образец того, что эти проекты реализуются в срок, с опережением срока. Конечно, это применение опыта, технологических наработок первого проекта, что позволит второму проекту быть ещё более эффективным", — добавил министр.
В воскресенье, 29 апреля, состоялся визит японской делегации во главе с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко по приглашению министра экономического развития РФ Максима Орешкина на завод «Ямал СПГ». В мероприятии также принимал участие глава и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон.
"Арктик СПГ-2" — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Согласно планам компании, завод будет состоять из трех технологических линий мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 год с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.
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