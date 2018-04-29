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В ХМАО девушка и инструктор выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом
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В ХМАО девушка и инструктор выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Ханты-Мансийском автономном округе девушка и инструктор упали на землю во время прыжка с парашютом, который не раскрылся в воздухе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе Следственного комитета.
Инцидент произошел в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом.
"По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра «Старт»… Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю", — говорится в сообщении.
Оба были госпитализированы в реанимацию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, у пострадавших был запасной парашют, но в момент прыжка он раскрылся слишком поздно.
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