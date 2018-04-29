В ХМАО девушка и инструктор выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом

Инцидент произошел в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом.

"По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра «Старт»… Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю", — говорится в сообщении.

Оба были госпитализированы в реанимацию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, у пострадавших был запасной парашют, но в момент прыжка он раскрылся слишком поздно.