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Свободное падение: двое выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом
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Свободное падение: двое выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Девушка и инструктор в Ханты-Мансийском автономном округе упали на землю во время прыжка с парашютом, который не раскрылся в воздухе, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СК РФ. Ведомство уточняет, что инцидент произошел в воскресенье в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом.
«По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра «Старт». Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю», — говорится в сообщении. Отмечается, что с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в реанимацию. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавших был запасной парашют, но в момент прыжка он раскрылся слишком поздно.
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