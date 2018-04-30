Свободное падение: двое выжили после прыжка с нераскрывшимся парашютом

Девушка и инструктор в Ханты-Мансийском автономном округе упали на землю во время прыжка с парашютом, который не раскрылся в воздухе, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СК РФ. Ведомство уточняет, что инцидент произошел в воскресенье в районе аэродрома около Карасева озера под Мегионом.

«По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка 2002 года рождения совершала совместный прыжок с парашютом с инструктором муниципального молодежного учреждения ХМАО-Югра «Старт». Во время прыжка парашют не раскрылся, в свободном падении оба упали на землю», — говорится в сообщении. Отмечается, что с травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в реанимацию. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавших был запасной парашют, но в момент прыжка он раскрылся слишком поздно.