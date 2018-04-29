Аллея энергетиков появится на месте павильонов в Красноярске

Новая Аллея энергетиков в течение лета появится в Октябрьском районе Красноярска . Сейчас на будущем месте массового отдыха стоят торговые точки, которые обещают снести. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас на территории будущей аллеи стоят два временных сооружения, которые не вписываются в дизайн-проект. Мы провели переговоры с собственниками данных павильонов и предоставили им компенсационные места. В ближайшее время предприниматели самостоятельно вывезут своё имущество

Дизайн-проект аллеи подразумевает собой семь пешеходных дорожек из брусчатки, два десятка лавочек и урн для мусора и около 140 декоративных кустарников. Предусмотрено и освещение: вдоль аллеи поставят фонари на светодиодах.