Нетаньяху заявит о существенном развитии ситуации по ядерной сделке с Ираном 

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит в понедельник в 20:00 мск с заявлением о существенном развитии ситуации в отношении соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сообщила в распространенном в понедельник коммюнике канцелярия главы израильского кабмина.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером (понедельник, 30 апреля 2018 года) в 20:00 в министерстве обороны в Тель-Авиве выступит с заявлением о значительном развитии ситуации вокруг ядерного соглашения с Ираном", — говорится в документе. В канцелярии премьера другие подробности не сообщили.
В воскресенье на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Тель-Авиве Нетаньяху заявил, что стремление Ирана обзавестись ядерным оружием представляет собой основную угрозу Израилю, США и всему миру. «Иран должен быть остановлен, его стремление к атомной бомбе должно быть остановлено, его агрессия должна быть остановлена», — заявил Нетаньяху, отметив, что Израиль и США «привержены тому, чтобы сделать это (остановить Иран — прим. ТАСС) вместе». Трансляцию совместной пресс-конференции премьера и госсекретаря осуществляло в воскресенье израильское телевидение.
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, Вашингтон отменил рестрикции.
Президент США Дональд Трамп неоднократно называл сделку с Ираном «пагубной», утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января этого года американский президент заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. В конце апреля представитель американской администрации заявил, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено.