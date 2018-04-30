Ещё
Нетаньяху заявит о существенном развитии ситуации по ядерной сделке с Ираном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нетаньяху заявит о существенном развитии ситуации по ядерной сделке с Ираном 

ТАСС 57 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступит в понедельник в 20:00 мск с заявлением о существенном развитии ситуации в отношении соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом сообщила в распространенном в понедельник коммюнике канцелярия главы израильского кабмина.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером (понедельник, 30 апреля 2018 года) в 20:00 в министерстве обороны в Тель-Авиве выступит с заявлением о значительном развитии ситуации вокруг ядерного соглашения с Ираном", — говорится в документе. В канцелярии премьера другие подробности не сообщили.
В воскресенье на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в Тель-Авиве Нетаньяху заявил, что стремление Ирана обзавестись ядерным оружием представляет собой основную угрозу Израилю, США и всему миру. «Иран должен быть остановлен, его стремление к атомной бомбе должно быть остановлено, его агрессия должна быть остановлена», — заявил Нетаньяху, отметив, что Израиль и США «привержены тому, чтобы сделать это (остановить Иран — прим. ТАСС) вместе». Трансляцию совместной пресс-конференции премьера и госсекретаря осуществляло в воскресенье израильское телевидение.
В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, Вашингтон отменил рестрикции.
Президент США Дональд Трамп неоднократно называл сделку с Ираном «пагубной», утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января этого года американский президент заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. В конце апреля представитель американской администрации заявил, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено.
ТАСС: последние новости
Узбекистан и Турция создадут Высший совет по стратегическому партнерству Пашинян обсудил внутреннюю политику Армении с помощником госсекретаря США Два человека получили тяжелые травмы во время прыжка с парашютом в ХМАО
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе734
Немецкие летчики массово увольняются из-за России474
Миллиардер умер во время отдыха на Камчатке85
Казахстан поможет НАТО на Каспии61
В семье Диброва произошло несчастье9
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали начало новой операции в Донбассе
В мире
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение