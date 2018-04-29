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Стало известно о самочувствии госпитализированного Буша-старшего
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Стало известно о самочувствии госпитализированного Буша-старшего 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
41-й президент США 93-летний Джордж Буш-старший все еще находится в больнице, сообщает телеканал ABC со ссылкой на сына американского политика Нейла Буша.
«Врачи говорили нам, что он пробудет в реанимационном отделении неделю или около того. Он вернулся (из реанимации) два дня назад. Кто знает, когда он приедет домой, но ему уже намного, намного лучше», — приводит его слова РИА «Новости».
О том, что Буш-старший попал в больницу, сообщалось во вторник, 24 апреля. Причиной госпитализации называли инфекцию, попавшую в кровеносную систему.
Буш возглавлял Соединенные Штаты в 1989-1993 годах. На прошлой неделе из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
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