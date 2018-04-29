Стало известно о самочувствии госпитализированного Буша-старшего

«Врачи говорили нам, что он пробудет в реанимационном отделении неделю или около того. Он вернулся (из реанимации) два дня назад. Кто знает, когда он приедет домой, но ему уже намного, намного лучше», — приводит его слова РИА «Новости»

О том, что Буш-старший попал в больницу, сообщалось во вторник, 24 апреля. Причиной госпитализации называли инфекцию, попавшую в кровеносную систему.