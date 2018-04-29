Разваливающееся кафе в Швейцарии забрало у россиянки семь тысяч долларов на чай

Путешествующая с сыном россиянка случайно оставила огромные чаевые в швейцарском кафе. Инцидент произошел в кафе «Café New Point» в Дитиконе.

Обед россиянка решила оплатить картой. Ее чек составил 23,7 франка, сообщают «Известия» . Введя пин-код, она увидела, что оплата не прошла. Чек удалось отбить только со второго раза.

Позже выяснилось, что с ее карты списали 7709,7 франка, что составляет около 7780 долларов. При этом ошибку женщина заметила не сразу, а только в конце месяца, когда банк прислал ей выписку. Она обратилась в банк за возвратом денег, но там ее отправили разбираться с руководством кафе.

В «Café New Point» пообещали вернуть женщине ее случайные щедрые чаевые, но на каком-то этапе переговоров просто перестали отвечать на звонки. Не помогла россиянке и полиция: правоохранители просто не нашли в деле состава преступления.

Ситуация осложняется тем, что предприятие, которое является владельцем кафе, в настоящее время проходит процедуру банкротства.

Этот случай вызвал отклик среди пользователей соцсетей. Некоторые не преминули заметить, что долго не замечать пропажу такой суммы — странно для того, кто дорожит деньгами: «Уже санкции в действии», «Мда. Какое качество жизни надо иметь, чтобы сразу не заметить пропажу такой суммы?».