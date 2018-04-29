Ещё
Разваливающееся кафе в Швейцарии забрало у россиянки семь тысяч долларов на чай
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разваливающееся кафе в Швейцарии забрало у россиянки семь тысяч долларов на чай 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Путешествующая с сыном россиянка случайно оставила огромные чаевые в швейцарском кафе. Инцидент произошел в кафе «Café New Point» в Дитиконе.
Обед россиянка решила оплатить картой. Ее чек составил 23,7 франка, сообщают «Известия». Введя пин-код, она увидела, что оплата не прошла. Чек удалось отбить только со второго раза.
Позже выяснилось, что с ее карты списали 7709,7 франка, что составляет около 7780 долларов. При этом ошибку женщина заметила не сразу, а только в конце месяца, когда банк прислал ей выписку. Она обратилась в банк за возвратом денег, но там ее отправили разбираться с руководством кафе.
В «Café New Point» пообещали вернуть женщине ее случайные щедрые чаевые, но на каком-то этапе переговоров просто перестали отвечать на звонки. Не помогла россиянке и полиция: правоохранители просто не нашли в деле состава преступления.
Ситуация осложняется тем, что предприятие, которое является владельцем кафе, в настоящее время проходит процедуру банкротства.
Этот случай вызвал отклик среди пользователей соцсетей. Некоторые не преминули заметить, что долго не замечать пропажу такой суммы — странно для того, кто дорожит деньгами: «Уже санкции в действии», «Мда. Какое качество жизни надо иметь, чтобы сразу не заметить пропажу такой суммы?».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Экс-руководителя ДОСААФ Башкирии обвиняют в злоупотреблениях Одним из погибших в перестрелке в Екатеринбурге может оказаться бизнесмен Павел Неверов Златоустовские ТРК оказались под угрозой закрытия после пожарной проверки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно242
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас69
Американский генерал рассказал о бое с ЧВК Вагнера141
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына75
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами765
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение