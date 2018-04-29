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Роспотребнадзор: 175 человек пострадали от клеща в Красноярском крае
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Роспотребнадзор: 175 человек пострадали от клеща в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Число людей, пострадавших от клеща, резко возросло в Красноярском крае. За последнюю неделю членистоногое присосалось почти к двум сотням человек, из которых 67 ‐ дети. Об этом сообщили в краевом управлении ведомства.
С начала сезона с жалобами на укус клеща к врачам обратился 241 житель региона. Среди укушенных 85 детей. Специалисты отмечают, что большое количество пострадавших «подцепили» клеща в заповеднике «Столбы» и зоопарке «Роев ручей», и просят посетителей быть крайне осторожными при посещении этих мест.
В регионе уже начали противоклещевую обработку. На сегодняшний день обработано 36 гектаров земли, где предполагается массовое скопление людей, а также кладбища.
Накануне Роспотребнадзор объявил об открытии Всероссийской горячей линии по профилактике клещевых инфекций. Позвонить и получить консультацию можно будет с 1 по 15 мая.
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