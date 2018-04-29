Роспотребнадзор: 175 человек пострадали от клеща в Красноярском крае

Число людей, пострадавших от клеща, резко возросло в Красноярском крае . За последнюю неделю членистоногое присосалось почти к двум сотням человек, из которых 67 ‐ дети. Об этом сообщили в краевом управлении ведомства.

С начала сезона с жалобами на укус клеща к врачам обратился 241 житель региона. Среди укушенных 85 детей. Специалисты отмечают, что большое количество пострадавших «подцепили» клеща в заповеднике «Столбы» и зоопарке «Роев ручей», и просят посетителей быть крайне осторожными при посещении этих мест.

В регионе уже начали противоклещевую обработку. На сегодняшний день обработано 36 гектаров земли, где предполагается массовое скопление людей, а также кладбища.