Началась борьба с шотландскими фирмами, которые использовались для отмывания денег российских преступников

Пятеро подставных лиц стояли за тысячами шотландских компаний, которые использовались для сокрытия преступной деятельности, в том числе фактов отмывания денег. Об этом сообщили чиновники правительства Соединенного Королевства, которые объявили о начале борьбы с фиктивными фирмами.

Шотландские товарищества на вере (Scottish limited partnership, SLP) возникли 100 лет назад в качестве юридических лиц, которые помогали шотландским фермерам заключать контракты, брать кредиты и владеть собственностью.

Хотя тысячи британских компаний пользуются товариществами на вере абсолютно легально, новое исследование показало, что они также применяются в рамках сложных схем по отмыванию денег, включая схему, в которой около 100 SLP были использованы с целью вывести около 58 миллиардов фунтов стерлингов из России

SLP были связаны с международными преступными группировками из Восточной Европы и предположительно использовались при заключении сделок на поставки оружия.

С января 2016 по май 2017 года на долю пятерых подставных лиц пришлось более половины из 6800 вновь зарегистрированных SLP. К июню 2017 года 17 тысяч SLP — это более половины всех существующих SLP — были зарегистрированы всего на 10 адресов, в том числе на несколько адресов в Глазго

Эта информация появилась накануне начала правительственных консультаций, призванных положить конец повсеместному злоупотреблению SLP.

Одно из предложений заключается в том, что ввести требование, обязывающее всех клиентов иметь непосредственную связь с Соединенным Королевством и вести дела или иметь адрес в Шотландии. Это позволит перекрыть лазейку, благодаря которой в настоящее время этой схемой могут пользоваться граждане любой страны мира.

Новые SLP впредь будут регистрироваться через агентства по образованию юридических лиц, а это значит, что номинальных глав теперь будут проверять на причастность к схемам по отмыванию денег.

«Соединенное Королевство взяло на себя ведущую роль в борьбе против отмывания денег, и во всем мире оно известно как отличное место для работы, инвестиций и ведения бизнеса, — заявил Эндрю Гриффитс (Andrew Griffiths), британский министр торговли и промышленности. — Но, как мы видим, особенно в случае с шотландским товариществами на вере, они используются для совершения самых разных преступлений за рубежом — от отмывания денег до торговли оружием».

«Это просто нельзя оставлять без внимания».

По словам министра по делам Шотландии Дэвида Манделла (David Mundell), доказательства того, что главы преступных группировок использовали SLP для отмывания денег, наглядно демонстрируют, что «необходимо прикладывать гораздо больше усилий».

Шотландские товарищества на вере, которые были созданы в 1907 году, сегодня используются тысячами компаний, работающих в сфере прямых инвестиций и пенсионной сфере, чтобы инвестировать в среднем по 30 миллиардов фунтов стерлингов в год.