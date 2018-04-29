Пожить в домике на дереве и примерить костюмы из фильма «Тобол»: рассказываем, где в Тюмени отдохнуть в праздники

Длинные выходные, которые мы так долго ждали, начались. Если вы еще не решили, как именно хотите провести майские праздники, предлагаем вам заглянуть в два необычных места, где мы побывали накануне. Здесь, всего в нескольких километрах от Тюмени , вы сможете пострелять из настоящего лука, узнать, почему в окрестностях нашего города находят акульи зубы, переночевать в настоящих домиках на дереве и даже научиться готовить лепешки в тандыре. Заинтригованы? Отлично! Следуйте за нами!

Домики на дереве в сосновом бору

В этом домике могут запросто уместиться до восьми человек

Из этого домика открывается отличный вид, но жить в нем нельзя. Он играет роль смотровой площадки

Почти каждый из нас в далеком детстве мечтал обзавестись собственным домиком на дереве. Если вы уже выросли, но так и не успели воплотить эту фантазию в жизнь, то центр «Гнездо» — отличный способ реабилитироваться. Здесь, всего в 20 километрах от Тюмени, на берегу озера построили небольшую деревушку с экологически чистыми домиками. Пока их тут не так уж и много, но каждый уникален. Так, например, сквозь один из них проходят настоящие стволы деревьев. Житель домика, находясь внутри, видит, как сосны качаются от ветра, «дышат». Причем никакого вреда от постройки дерево не чувствует. Все построено по уникальной технологии. В самом же доме есть все необходимое для жизни: небольшая кровать, мини-кухня, обеденный стол и даже гамак. Переночевав тут хотя бы одну ночь, уезжать отсюда уже не захочется.

А вот что находится внутри домика. Коммуникаций нет, но хуже от этого он не стал

По соседству с этим домиком есть и другие «жилые квадратные метры». Например, рядом находится корпус, спуститься со второго этажа которого можно с помощью детской горки. И такие фишки есть у каждого домика.

На территории обитают и животные. Они всегда рады гостям

Место силы — тут гости собираются все вместе вокруг костра, загадывают желания, общаются и медитируют.

Вокруг этого места уже придумалось множество легенд и поверий

А еще тут есть баня на дровах, где можно хорошенько попариться. Кстати, здесь же можно заказать массаж вениками и даже ароматерапию.

Местный егерь проводит для приезжих мастер-класс по приготовлению плова и лепешек в тандыре. Легкие, но интересные занятия проходят в «Гнезде» и по другим направлениям. Например, иногда здесь обучают оригами одежды, проводят различные семинары и праздники. Этой весной тюменцы могут приехать на базу и построить собственный скворечник, а потом, спустя время, вернуться и познакомиться с его новыми жителями.

Рядом с баней есть лежаки, на которых совсем скоро можно будет отдохнуть после парилки

— У нас в «Гнезде» точно можно получить уединение. Особенно это актуально для влюбленных парочек. Место колоритное. Здесь есть и мангальная зона, и гамаки, и тишина, и пение птиц. Отдохнуть, в баньку сходить можно, — рассказала Алена Мельникова , директор реабилитационного центра «Гнездо».

А еще тут есть этот домик на сваях. Подняли на высоту его не случайно. Дело в том, что по весне вода тут сильно поднимается

А вот какая красота прячется за стенами домика

Помимо красивых пейзажей, впечатлений от единения с природой и самых разнообразных мастер-классов, есть и другие плюсы. К примеру, тут действует система «все включено». Заплатив заранее за аренду домика, не нужно больше думать ни о чем. Мероприятия, баня и другие стандартные услуги уже входят в стоимость. Попасть сюда можно и бесплатно. За посещение территории центра никто с вам плату не возьмет. А вот, если вздумается устроить в столь красивом месте фотосессию, то придется ее заранее обговорить с руководством заведения.

Стоимость аренды домика на сутки начинается от 3500 рублей. Само «Гнездо» нужно поискать в лесу на 18-м километре Червишевского тракта (ориентир — детский лагерь «Алые паруса»).

Чум, стрельба из лука и фотосессия в костюмах из фильма «Тобол»

Такие столбы встречают гостей музея заповедника

Еще одно место, которое мы рекомендуем посетить на майских праздниках — это археологический музей-заповедник на Андреевском озере. Приехать сюда можно как всей семьей, так и с друзьями. На территории музея есть сотни экспонатов, которые легко сумеют погрузить в историю. Причем речь идет не о «сухих» фактах из учебников, а действительно интересных, а порой и удивительных вещах. К примеру, вы знали, что раньше среднесуточная температура зимой в Тюмени была минус 50 градусов? А летом температура воздуха нагревалась максимум до плюс 15! После этой информации, услышанной из уст экскурсовода, так и хочется выдохнуть и перестать жаловаться на погоду. В археологическом зале представлено огромное количество различных вещиц, найденных при раскопках на озере. Благодаря им археологи запросто могут рассказать о буднях древнейших тюменцев: как они охотились, почему пришли в Сибирь, как создавали семью и какая мода была на одежду.

Все эти экспонаты были найдены на Андреевском озере

Кстати, вот вам еще несколько интересных фактов о нашем крае. Оказывается, человек пришел в Сибирь вслед за мамонтом. А акульи зубы у нас находят, потому что в мезозойскую эру (это когда по земле ходили динозавтры) здесь было море. Давным-давно тут местной валютой считался позвоночник бобра, а узоры на посудинах — это послания для потомков, которые до сих пор остаются неразгаданными.

Не менее интересно и в музее под открытым небом, где можно не только зайти в самый настоящий чум, но и попробовать провести древнейший ритуал.

Гостям о народах Севера и его традициях расскажет один из его представителей

В этнической зоне музея можно увидеть предметы быта народов, идолы и традиционные костюмы

Вот эти вещицы, например, нужны были во время рыбалки или охоты

Вот так выглядит чум изнутри

Об укладе жизни кочевых народах, легендах, обрядах, повериях и многом другом во время экскурсии расскажет хозяин чума. Он же покажет гостям, во что и как раньше играли дети.

А вот о старорусских традициях тюменцам поведает хранительница Андреевских легенд. Вот и она, кстати.

В музее можно поучаствовать в театрализованном представлении с распитием чая из древнего самовара с бубликами А вот и тот самый древний самовар

Только вот бублики к чаю придется делать самому. Шутка, конечно, но попробовать изготовить муку вам дадут точно

Во время прогулки по территории музея-заповедника гости узнают много интересного, а также могут испытать что-нибудь на себе. Например, забраться на огромную качель или даже пострелять из лука.

На этот «аттракцион» одновременно могут залезть до 15 человек

Лучник за символическую плату покажет, как правильно стрелять по мишени

А еще тут можно раскачаться на вот таком вот приспособлении! Говорят, от него в восторге не только дети, но и взрослые. Ух, знали раньше толк в качелях…

Не так давно в музей привезли костюмы, изготовленные специально для съемок фильма «Тобол». Теперь их можно не только посмотреть и потрогать, но и примерить. Уж поверьте, селфи в таком образе покорит все социальные сети.

Те самые костюмы, которые были сшиты специально для съемок фильма «Тобол»

Как вам такой Батый? Сразу предупредим: костюмы очень тяжелые

Сколько же все это стоит? Во-первых, все зависит от тематики экскурсии. За самую бюджетную нужно выложить 350 рублей. Далее по нарастающей. Если вы хотите просто прогуляться по живописной местности, то входной билет обойдется в 150 рублей для взрослых и 50 рублей для детей. Интересно здесь в любую погоду. Но если вдруг во время прогулочной экскурсии станет сильно холодно, то администраторы предложат гостям теплые пледы.

Где искать: музей-заповедник находится вблизи Андреевского озера, на 23-м километре Ялуторовского тракта. Время работы: вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье — с 11:00 до 20:00. Телефон для справок: +7 (3452) 76-67-67.

Куда еще можно съездить в майские праздники недалеко от Тюмени — смотрите в нашей предыдущей публикации. Здесь вы узнаете, где у нас можно поохотиться на фазанов и привезти в качестве сувенира их яйца, в каком месте спрятан настоящий лечебный источник и где можно прогуляться вместе с верблюдами.

Эти красавцы обитают в Березовке

А если вы хотите устроить креативную фотосессию, то не забудьте заглянуть в наш обзор самых нетипичных мест, которые тоже находятся не так уж далеко от нашего города.

Это место уже прозвали Марсом. Оно находится в 235 километрах от Тюмени