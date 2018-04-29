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Гараганов: надо понимать нереальность виртуального мира
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Гараганов: надо понимать нереальность виртуального мира 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Гараганов\: не реагируйте на высказывания в сети
Психолог, профессор Артур Гараганов в интервью Sputnik. Таджикистан поделился элементарными правилами безопасного общения в социальных сетях.
"Необходимо видеть и понимать, что виртуального мира все же не существует, он не реальный. Людям сложно, и они до сих пор не научились распознавать эмоциональный посыл короткого сообщения в Сети или подписи под фотографией. Здесь срабатывает бессознательная, интуитивная реакция — то, что нам в первую очередь приходит на ум. Если эта информация ассоциируется с тревогой, то следующей ступенью может стать ярость или агрессия", — рассказал Артур Гараганов в интервью Sputnik. Таджикистан.
По его словам, самое главное — не участвовать в распостранении негативной информации и пускать внутрь себя виртуальную реальность.
Специалист объяснил, к чему может привести чрезмерное увлечение писать публично в социальных сетях.
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