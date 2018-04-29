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Подпольный цех по производству водки обнаружили в Красноярске
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Подпольный цех по производству водки обнаружили в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полиция Красноярска «накрыла» подпольный цех с паленой водкой на улице Пограничников. Импровизированный завод позволял выполнять полный цикл производства: от изготовления до упаковки. Об этом сообщила «Телекомпания ТВК».
Личности работников цеха сейчас устанавливаются. Экспертам предстоит необходимые исследования продукции на предмет ее качества. На момент обыска на складе нашли несколько тонн готового фальсификата. Правоохранительные органы пытаются выяснить, как давно работает производство, и сколько «паленки» успело отправиться на полки магазинов.
Больше 30 килограммов контрафактной корейской косметики изъяли таможенники аэропорта Владивостока. Средства для красоты нашли в багаже у россиян.
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