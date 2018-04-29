Пассажиры пекинского метро теперь могут оплатить проезд путем сканирования QR-кода с помощью смартфона

Пекин, 29 апреля / Синьхуа / — С сегодняшнего дня в пекинском метрополитене пассажиры могут оплатить проезд, просто отсканировав QR-код с помощью смартфона. Нововведение позволяет ускорить проход через турникеты.

Для этого нужно скачать на свой телефон приложение «Итунсин» и зарегистрироваться в нем. Турникеты считывают информацию с QR-кода и автоматически вычитают плату за проезд с электронного счета, привязанного к приложению.

В настоящее время на всех станциях пекинского метрополитена, за исключением линии Яньфан в юго-западном пригороде Пекина, турникеты были оборудованы сканерами для считывания QR-кода.

В Пекинском городском комитете транспорта считают, что новый способ оплаты проезда поможет решить проблему с долгим стоянием в очередях за билетами и избежать потери билетов или электронных пропусков-карточек, которые сейчас широко используются пассажирами пекинского общественного транспорта.

На данный момент приложение «Итунсин» уже скачали более 6 млн человек, в том числе около 1,9 млн человек в нем зарегистрировались. -0-