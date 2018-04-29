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Британия, Германия и Франция согласились сотрудничать с США по Ирану
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Британия, Германия и Франция согласились сотрудничать с США по Ирану 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЛОНДОН, 29 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания, Германия и Франция считают необходимым выработать совместное решение проблем, не включенных в иранскую «ядерную сделку», говорится в заявлении канцелярии британского премьера.
В субботу и воскресенье Тереза Мэй провела несколько телефонных разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе бесед стороны обсудили ситуацию вокруг соглашения с Ираном и подтвердили важность его выполнения.
"Они согласились с тем, что существуют элементы, которые не включены в «ядерную сделку», но которым необходимо уделить внимание: в том числе, баллистические ракеты, то, что будет происходить после того, как срок сделки истечет, а также дестабилизирующая активность Ирана в регионе… Стороны договорились работать совместно и сотрудничать с США для противостояния вызовам, исходящим от Ирана, включая те, которые могли бы быть включены в новое соглашение", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном» (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.
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