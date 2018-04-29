Про «ту Apple»-6. Newton, часть 6: Любой ценой…

Иное мастерство публичных выступлений хуже воровства. К концу мая, любой ценой, Newton MessagePad должен был быть готов к показу придирчивой и взыскательной публике. Миссия невыполнима?

По возвращении Скалли в Купертино состоялся разговор на повышенных тонах. Скалли был удивлен и возмущен: как Newton может быть не готов к показу в конце мая, если срок завершения проекта был назначен на 2 апреля? Кто виноват, что теперь делать, кого за это повесить на корпоративном флагштоке?

О «багах»

Любой героизм — следствие чего-то головотяпства. Кажется, я кого-то цитирую, но мысль настолько банальна и настолько просится на язык сама по себе, что даже не буду искать первоисточник. Вода мокрая, сахар сладкий, героизм — следствие…

Команда разработчиков Newton приняла вызов. Вместо напряженной, но вдумчивой и кропотливой работы по доведению многочисленных составляющих небольшого внешне, но очень сложного и разнообразного внутри устройства, началась охота за «багами».

“Баг” — это жаргонизм, обозначающий некорректное поведение софтверных и хардверных систем. Ошибки, сбои, «глюки», артефакты, потеря данных… Пусть простят меня ценители чистоты языка, но я буду употреблять именно это слово. И без кавычек.

Баг — это почти живое существо. Баги умеют прятаться, возвращаться, мимикрировать, проявляться в самый неподходящий момент. Некоторые баги обнаруживаются легко, но таких меньшинство. Таких багов, как правило, замечают и убивают во время написания кода. Баг еще надо обнаружить, зафиксировать, описать, как его воспроизвести, условия и способы его проявления, и передать специалистам для поиска его причин и ликвидации.

Охота на баг — увлекательнейшее занятие. В единственном числе, потому что с каждым из них приходится разбираться индивидуально, хотя иногда, раскрыв причину одного из них, неожиданно понимаешь и тут же исправляешь причину сразу нескольких.

Непредсказуемое, иногда напоминающее бег по кругу или битьё головой о бетонную стену. И огромная радость, когда, залив в репозиторий баг-фикс, меняешь статус поверженной зловредной букашки на Resolved и сообщаешь о фиксе тестировщику. После проверки статус бага меняется либо на Closed (все, победа!), либо на Re-Opened (не получилось), и так много-много раз за сезон охоты на багов.

Исправление бага запросто может привести к появлению нескольких новых.

В списке выявленных в Newton и его программном обеспечении багов, по состоянию на середину января 1992 года, их было около четырех тысяч. Небольшое на вид устройство было сложнейшим программно-аппаратным комплексом, на порядок более сложным, чем первый Mac, который, кстати, тоже был очень непрост. Современные смартфоны тоже на порядок (если не на два) сложнее, чем Newton. Это естественно. Мы, то есть цивилизация, развиваемся.

Битва на Budd Road

Устранением проблем и багов, число которых поражало воображение, занимались все, с азартом, по 15-20 часов в день, без выходных. Ларри Теслер, вообще-то вице-президент и «ветеран», тоже охотился за багами.

Он проводил в своем офисе по 18 часов в сутки, время от времени проводя военный совет с полевыми командирами в битве людей с небелковой формой жизни. Некоторые части комплекса, по-хорошему, стоило бы переделать — но времени на это не было, на военных советах принимались решения об ампутации (временной) непроходимо неработающих частей кода.

Стив Капс, технический руководитель проекта Newton, охотился на баги удаленно, у него был большой собственный дом за пределами Купертино и канал ISDN. Он был настолько удачен в отстреле багов (еще бы, дома и стены помогают), что вскоре вместе с ним в том доме работали еще два сотрудника.

В конце апреля, за месяц до назначенной даты стрелецкой казни, в списке оставалось чуть больше тысячи багов, большей частью новых, выявленных уже в процессе большой охоты. Тестировщики продолжали выявлять аномалии и неадекватные реакции устройства. У них тоже был аврал.

К концу апреля накопившаяся усталость притупила ощущение стресса и все чаще стала приводить к ошибкам. Теслер убедил Скалли объявить, приказом по компании, три дня выходных. Трех дней совершенно недостаточно, после отдыха труднее снова браться за непростое и надоевшее до искр из глаз дело — но переутомление стало самым опасным для исхода кампании. Через месяц Newton MP должен был выдержать презентацию.

Теперь аврал был и у маркетологов — они должны были составить сценарий показа и согласовать его с с разработчиками, тестовые прогоны выявляли кучи новых багов, все, что могло помешать успешному исполнению «спектакля», получало наивысший приоритет.

Последний остававшийся месяц пролетел незаметно. Пришло время лететь в Чикаго

CES 92, Чикаго

Команда Apple прилетела в Чикаго за день до демонстрации Newton, 28 мая.

Проект к тому времени вступил в фазу, когда рост выявленных багов увеличивался, и иногда казалось, что Newton вообще никогда не заработает как надо. Никогда до этого Apple Computer не была так близка к потере лица.

Автоматика блока питания не была отлажена до конца, её временно отключили. Поэтому устройства сильно нагревались, иногда их невозможно было держать в руках.

Программное обеспечение было все еще слишком ненадежно, поэтому показывать их решили без отключения от компьютера — в этом режиме проблем было поменьше. Но даже в этом случае никто не мог гарантировать успешный показ.

Настроение у команды было подавленное.

Но, несмотря ни на что, презентация прошла очень хорошо. Публике показали интерфейс, основанный на парадигме записной книжки, не Finder (графическая среда Macintosh), чем сорвали аплодисменты. Народу собралось много.

Показали распознавание геометрических фигур, какие-то программы. Newton и NewtonOS, к удивлению демонстраторов, вели себя прилично.

Все было даже как-то слишком хорошо — публика довольна, пресса в восторге, конкуренты все зафиксировали на пленку и тоже были счастливы — только Newton MessagePad был все еще совершенно ни к чему не готов.

После Newton MessagePad, в том же зале, пользуясь моментом, продемонстрировали свои творения конкуренты, среди них была компания General Magic, выступали выходцы с Apple — Билл Аткинсон и Марк Порат. Они показали свой MagicCap.

Конкуренты тоже спешно разрабатывали PDA, и было очевидно, что они в этой гонке даже опережают Apple. Успешное шоу еще сильнее разожгло желание разных компаний выйти на рынок с чем-то подобным. Это шоу нанесло интересам Apple немалый ущерб. Теперь все были в курсе, на что похож загадочный Apple PDA.

Вот почему впоследствии, при Джобсе, Apple довела свою скрытность до паранойи, люди над этим потешались — но за уроки, полученные компанией в прошлом, она заплатила слишком дорого.

Но аврал перед показом в Чикаго — это еще не аврал… Настоящий аврал, с человеческими жертвами, был еще впереди, о нем — в следующей части.

Продолжение следует.