«Мы тщательно проверяем асфальт»: На Ново-Вокзальной укладывают асфальт

В воскресенье, 29 апреля, в Самаре на улице Ново-Вокзальной начали укладывать новое асфальтно-бетонное покрытие. Об этом сообщили в мэрии областной столицы.

Работы идут на участке улицы от пересечения с Нагорной в направлении Московского шоссе.

—На этом отрезке работают 20 человек. Количество КАМАзов для подвоза смеси и другой спецтехники также увеличено, — уточнили в администрации города.

Ремонт ведет компания «НПФ „XXI век“. В нормативное состояние дорожники приведут участок длиной 4 км: от Солнечной до Вольской.

Сначала рабочие фрезеровали наиболее изношенное покрытие проезжей части: от Стара-Загоры до Вольской.

Теперь на подготовленное основание укладывается высокопрочная асфальтобетонная смесь типа Б марки I. Толщина слоя — 5 см. Смесь доставляется с асфальтобетонного завода № 1.

—Как только КАМАЗ привозит асфальтобетон, мы его оцениваем по нескольки параметрам, в том числе замеряем температура. Сейчас, при устройстве нового покрытия, она составляет 150º С, что соответствует нормативу. В дальнейшем качество уложенного асфальтобетона в лаборатории проверят и подрядчик, и заказчик работ, — рассказал прораб „НПФ „XXI век“ Ринат Шарапов.

Всего же на Ново-Вокзальной планируют отремонтировать около 65 тысяч квадратных метров окрытия.

—Это проезжая часть улицы с учетом карманов для подъезда общественного транспорта и примыканий поперечных улиц, если примыкающая дорога не была отремонтирована ранее или гарантийный срок ее обслуживания закончился, — уассказал заместитель директора МБУ Самары „Дорожное хозяйство“ Шамиль Халиуллов

На время ремонта движение по Ново-Вокзальной ограничили.

Вот так выглядела улица, когда снег растаял

На качество дороги по улице Ново-Вокзальной неоднократно жаловались жители. А в ноябре около одной из ям активисты посадили „ждуна“, как знак того, что горожане уже устали ждать ремонта проезжей части.