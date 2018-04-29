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«Мы тщательно проверяем асфальт»: На Ново-Вокзальной укладывают асфальт
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«Мы тщательно проверяем асфальт»: На Ново-Вокзальной укладывают асфальт 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 29 апреля, в Самаре на улице Ново-Вокзальной начали укладывать новое асфальтно-бетонное покрытие. Об этом сообщили в мэрии областной столицы.
Работы идут на участке улицы от пересечения с Нагорной в направлении Московского шоссе.
—На этом отрезке работают 20 человек. Количество КАМАзов для подвоза смеси и другой спецтехники также увеличено, — уточнили в администрации города.
Ремонт ведет компания «НПФ „XXI век“. В нормативное состояние дорожники приведут участок длиной 4 км: от Солнечной до Вольской.
Сначала рабочие фрезеровали наиболее изношенное покрытие проезжей части: от Стара-Загоры до Вольской.
Теперь на подготовленное основание укладывается высокопрочная асфальтобетонная смесь типа Б марки I. Толщина слоя — 5 см. Смесь доставляется с асфальтобетонного завода № 1.
—Как только КАМАЗ привозит асфальтобетон, мы его оцениваем по нескольки параметрам, в том числе замеряем температура. Сейчас, при устройстве нового покрытия, она составляет 150º С, что соответствует нормативу. В дальнейшем качество уложенного асфальтобетона в лаборатории проверят и подрядчик, и заказчик работ, — рассказал прораб „НПФ „XXI век“ Ринат Шарапов.
Всего же на Ново-Вокзальной планируют отремонтировать около 65 тысяч квадратных метров окрытия.
—Это проезжая часть улицы с учетом карманов для подъезда общественного транспорта и примыканий поперечных улиц, если примыкающая дорога не была отремонтирована ранее или гарантийный срок ее обслуживания закончился, — уассказал заместитель директора МБУ Самары „Дорожное хозяйство“ Шамиль Халиуллов.
На время ремонта движение по Ново-Вокзальной ограничили.
Вот так выглядела улица, когда снег растаял
На качество дороги по улице Ново-Вокзальной неоднократно жаловались жители. А в ноябре около одной из ям активисты посадили „ждуна“, как знак того, что горожане уже устали ждать ремонта проезжей части.
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