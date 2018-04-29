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В Кирове пропала 7-летняя девочка
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В Кирове пропала 7-летняя девочка 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове пропала 7-летняя Лютова Вика. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» Киров.
29 апреля 2018 около 11:30 ее видели в последний раз, с тех пор местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 134 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы светло-русые, длинные (до талии).
Была одета: сиреневая куртка в цветочек, розовая шапочка с вышивкой «сова», юбка, серые резиновые сапоги, белые перчатки.
Особые приметы: родинка у правого виска.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении, просят сообщить по телефонам: 88007005452 или 112.
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